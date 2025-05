東京から電車で20分、JR舞浜駅からは無料シャトルバスが運行されている「SPA & HOTEL 舞浜ユーラシア」が、JR舞浜駅とのコラボイベント「わくわく!でんしゃまつりin舞浜ユーラシア」を開催。

ワクワクの企画が盛りだくさんな、電車と触れあえる1日限定のイベントです☆

JR舞浜駅×SPA&HOTEL舞浜ユーラシア「わくわく!でんしゃまつりin舞浜ユーラシア」

開催日:2025年6月7日(土)

お子さんと一緒に楽しめる、でんしゃ縁日やイベント限定オリジナル缶バッジ・キーホルダー作りなど、様々なイベントが登場。

来場したお子さん限定のプレゼント企画として、ホテル宿泊券が当たる抽選会イベントも行なうなど、わくわく楽しい・嬉しい企画がたっぷり用意されています。

また、当日は16時までの入館で、お子さんはスパ入館料が無料に☆

レストラン「ポネンティオ」で使える、ドリンクバー無料券も数量限定で配布されます。

雨も暑さもしのげる場所で、家族での思い出が作れるイベントです!

入館から利用の流れ

まずは、SPA&HOTEL舞浜ユーラシアの3階「スパフロント」にて入館手続き。

3歳〜小学生以下のお子さんがいる場合、事前に人数を伝えると、お子様限定「プレゼント引換券」がもらえます。

5階レストラン「オーキッド」にて、「JR東日本アプリ」「JR POINTアプリ」「モバイルSuica」いずれかのアプリを受付時に提示すると、さまざまなイベント体験が可能です☆

イベント参加のお子様限定プレゼント

3階「スパフロント」での入館手続きの際、お子さんがいる方には「お子様限定プレゼント引換券」をプレゼント。

5階レストラン「オーキッド」で受付の際、引換券と交換で舞浜ユーラシア公式キャラクター「ユーラシわん」の非売品ステッカーがもらえます!

体験イベント

「わくわく!でんしゃまつりin舞浜ユーラシア」には、「でんしゃ縁日コーナー」や「子供駅長なりきり記念撮影会」など、楽しいイベントが盛りだくさん。

「でんしゃ縁日コーナー」では、マジックハンドを使ったお菓子キャッチが楽しめます。

「子供駅長なりきり記念撮影会」では、かっこいい制服を着たお子様のはじける笑顔を撮影。

お子様が色付けをして遊べる、オリジナル缶バッジ作りやオリジナルキーホルダー作りなど、「わくわく!でんしゃまつり」ならではの体験ができる多彩なイベントが用意されます☆

また、2024年も大好評のグリーティングイベントでは、駅長犬と一緒に記念撮影が可能。

わくわく満載のお祭りイベントです!

豪華景品が当たる抽選会イベント

内容:SPA&HOTEL舞浜ユーラシア宿泊券(6ヶ月有効)1組4名、ユーラシわんグッズ詰め合わせ 5名

イベント当日、アンケートに答えた人の中から、抽選でホテル宿泊券やユーラシわんグッズをプレゼント。

大人も子供もワクワクできるイベントです。

会場へのアクセス

シャトルバス運行時間:6時05分〜23時25分まで、毎時5分・25分・45分発

※バス停などの標識は立っていません。「C-3」の張り紙がある柱の近くでお待ちください

「わくわく!でんしゃまつりin舞浜ユーラシア」の会場へは、JR舞浜駅南口から無料シャトルバスが運行。

毎時5分・25分・45分に運行されます!

SPA&HOTEL舞浜ユーラシアについて

SPA&HOTEL舞浜ユーラシアは、地下1,700mから汲み上げる良質な天然温泉を、宿泊や日帰り利用で楽しめる施設。

露天ひのき風呂をはじめ

源泉掛け流し露天風呂や

特色のあるサウナに

蒸気浴、岩盤浴など22種もの温浴設備を完備し、レストランや休憩スペースも用意されています。

屋内で楽しめる縁日や抽選会、記念撮影など、ワクワクのイベントがたっぷり。

JR舞浜駅×SPA&HOTEL舞浜ユーラシアの「わくわく!でんしゃまつりin舞浜ユーラシア」は、2025年6月7日に開催です!

