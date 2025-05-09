24Ç¯ÅÙ¤Î²È·×¾ÃÈñ»Ù½Ð0.1¡ó¸º¾¯¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¡¡Êª²Á¹â¤ÇÀáÌó»Ö¸þÂ³¤¯¡¡¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¤Ï43Ç¯¤Ö¤ê¹â¿å½à
Êª²Á¹â¤Ë¤è¤ëÀáÌó»Ö¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢²È·×¤¬¾ÃÈñ¤Ë»È¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíÌ³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿²È·×Ä´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë2¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬¾ÃÈñ¤Ë»È¤Ã¤¿¶â³Û¤Ï·îÊ¿¶Ñ30Ëü4178±ß¤Ç¡¢Êª²Á¤ÎÊÑÆ°¤ò½ü¤¤¤¿¼Â¼Á¤ÇÁ°¤ÎÇ¯ÅÙ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ0.1¡ó¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êª²Á¹âÆ¤Ë¤è¤ëÇã¤¤¹µ¤¨¤¬Í×°ø¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÆùÎà¤äÌîºÚ¡¢²ÌÊª¤Ê¤É¡Ö¿©ÎÁ¡×¤Ø¤Î»Ù½Ð¤¬1.0¡ó¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¿©Èñ¤òºï¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¾ÃÈñ»Ù½Ð¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤ò¼¨¤¹¡Ö¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¡×¤Ï28.3¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢1981Ç¯ÅÙ°ÊÍè¡¢43Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºë¶Ì,
Êè,
ÂçÁ¥,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Ë¬Ìä²ð¸î,
Åìµþ,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¶âÂ°²Ã¹©,
³ùÁÒ