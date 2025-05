メガハウスは、『ブルーアーカイブ』より「るかっぷ ブルーアーカイブ シロコ&ホシノ セット【限定座布団付き】」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年5月9日10時より予約の受け付けが開始となり、2025年11月発送予定。2025年11月発送予定「るかっぷ ブルーアーカイブ シロコ&ホシノ セット【限定座布団付き】」(9,900円)

「るかっぷ」シリーズに、『ブルーアーカイブ』より「シロコ」と「ホシノ」がセットで登場。るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ&おすわりポーズが特長のフィギュアシリーズ。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。首は可動で表情をつけて楽しむことが可能となっており、全高約11cmでボリューム感もたっぷり。【限定ミニ座布団】が付属しているのはプレミアムバンダイ限定となっている。(C)2025 NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.