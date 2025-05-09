８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５９．９１ドル（＋１．８４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３０６．０ドル（－８５．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２３７．８セント（－１５．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１３．００セント（－５．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３９．００セント（－２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３６．７５セント（＋６．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９２．０１（＋２．２５）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝５９．９１ドル（＋１．８４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３０６．０ドル（－８５．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２３７．８セント（－１５．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１３．００セント（－５．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３９．００セント（－２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３６．７５セント（＋６．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９２．０１（＋２．２５）
出所：MINKABU PRESS