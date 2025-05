「cool as a cucumber」の意味は？きゅうりってどんな食べ物？【1分英会話】

果たして、正解は?

正解は「冷静な、落ち着き払って」でした!

きゅうりは野菜のなかでも特に涼し気なイメージのある食材ですよね。

些細なことでは動じない、クールな人のことを表していますよ。

「He is cool as a cucumber so everyone rely on him.」

(彼は冷静沈着なので、みんなから頼りにされている)

あなたはわかりましたか?

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう!

※解答は複数ある場合があります。