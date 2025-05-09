本日の予定【発言・イベント】
8:30 日本実質賃金（3月）
15:00 レーン・フィンランド中銀総裁、ビルクネン欧州副委員長（デジタル問題担当）講演
17:40 ベイリー英中銀総裁、レイキャビク経済会議出席
18:55 バーFRB理事、レイキャビク経済会議出席（質疑応答あり）
19:15 ビルクネン欧州副委員長（デジタル問題担当）講演
19:45 クーグラーFRB理事、レイキャビク経済会議で最大雇用について講演（質疑応答あり）
20:15 ピル英中銀チーフエコノミスト、金融政策について説明
20:45 クーグラーFRB理事、ブルームバーグTV出演
21:30 ウィリアムズNY連銀総裁、レイキャビク経済会議出席（質疑応答あり）
バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
22:10 シムカス・リトアニア中銀総裁、レイキャビク経済会議出席
22:15 ウィリアムズNY連銀総裁、ブルームバーグTV出演
23:00 グールズビー・シカゴ連銀総裁「Fed Listens」イベント開会挨拶
10日0:30 ウォラーFRB理事、NY連銀総裁、ウォーシュ元FRB理事、元クリーブランド・元フィラ連銀総裁、金融政策会議「テイラールール」出席
アイスランド中央銀行主催レイキャビク経済会議（11日まで）
ロシア第2次世界大戦「対ドイツ戦勝記念日」軍事パレード開催、中国習近平国家主席出席
10日（土）
中国消費者物価指数・生産者物価指数（4月）
ベッセント米財務長官、グリア米通商代表部（USTR）代表、中国何副首相と貿易問題について協議（スイス、11日まで）
クックFRB理事、セントルイス連銀総裁、クリーブランド連銀総裁、シュナーベルECB理事、金融政策会議出席
11日（日）
バーキン・リッチモンド連銀総裁、リッチモンド大学卒業式で講演
※予定は変更することがあります
15:00 レーン・フィンランド中銀総裁、ビルクネン欧州副委員長（デジタル問題担当）講演
17:40 ベイリー英中銀総裁、レイキャビク経済会議出席
18:55 バーFRB理事、レイキャビク経済会議出席（質疑応答あり）
19:15 ビルクネン欧州副委員長（デジタル問題担当）講演
19:45 クーグラーFRB理事、レイキャビク経済会議で最大雇用について講演（質疑応答あり）
20:15 ピル英中銀チーフエコノミスト、金融政策について説明
20:45 クーグラーFRB理事、ブルームバーグTV出演
21:30 ウィリアムズNY連銀総裁、レイキャビク経済会議出席（質疑応答あり）
バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
22:10 シムカス・リトアニア中銀総裁、レイキャビク経済会議出席
22:15 ウィリアムズNY連銀総裁、ブルームバーグTV出演
23:00 グールズビー・シカゴ連銀総裁「Fed Listens」イベント開会挨拶
10日0:30 ウォラーFRB理事、NY連銀総裁、ウォーシュ元FRB理事、元クリーブランド・元フィラ連銀総裁、金融政策会議「テイラールール」出席
アイスランド中央銀行主催レイキャビク経済会議（11日まで）
ロシア第2次世界大戦「対ドイツ戦勝記念日」軍事パレード開催、中国習近平国家主席出席
10日（土）
中国消費者物価指数・生産者物価指数（4月）
ベッセント米財務長官、グリア米通商代表部（USTR）代表、中国何副首相と貿易問題について協議（スイス、11日まで）
クックFRB理事、セントルイス連銀総裁、クリーブランド連銀総裁、シュナーベルECB理事、金融政策会議出席
11日（日）
バーキン・リッチモンド連銀総裁、リッチモンド大学卒業式で講演
※予定は変更することがあります