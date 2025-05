英語で「関係ないでしょ」は何て言う？ 放っておいて欲しい時に使える英語表現

人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」(毎週金曜更新)では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら確実に伝わる英会話を提案しています。

今回は、「余計なお世話」「放っておいて」と思うときに役立つ英語表現を解説します。家族や友達、同僚など多くの人と関わる中で、干渉されたり、お節介な人がいたりすると、「あなたには関係ないでしょ!」と言いたくなるシーンがありますよね。そういうとき、英語だとどのように言うのでしょうか。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ! 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「あなたには関係ないでしょ」の英語表現

「あなたには関係ないでしょ」と言いたいときの英語表現、どのようなものがあるか知っていますか? 口調や相手との関係性によってフレーズを使い分けることができます。日常会話で使えるものをいくつか紹介していきます。

【1】 None of your business. 「あなたには関係ないでしょ」

【解説】こちらはよく使われる表現で、やや強めで、プライバシーに踏み込まれたときなどに使います。この場合の「business」は「仕事」とは訳さないので注意しましょう。冒頭に「It’s」を足して「It’s none of your business.」と言うこともあります。

【2】 Leave me alone. 「放っておいて」

【解説】相手から干渉されて「うっとおしいな」と感じたときなどに使える一言です。「leave」は「放っておく」という意味で、「私を一人にして」というニュアンスが含まれています。覚えて使ってみましょう。

【3】That’s not your concern. 「あなたが気にすることじゃないよ」

【解説】フォーマルな場でも使える冷静な言い方です。「concern」は「心配事」「関心事」という意味がある名詞です。冷たい言い方に聞こえる場合もあるので、相手や使うシチュエーションには気を付けましょう。

