　9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比350円高の3万7490円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39478.37円　　ボリンジャーバンド3σ
38045.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
37933.71円　　ボリンジャーバンド2σ
37927.90円　　200日移動平均
37490.00円　　9日夜間取引終値
37079.73円　　75日移動平均
36954.00円　　5日移動平均
36950.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
36928.63円　　8日日経平均株価現物終値
36389.06円　　ボリンジャーバンド1σ
36235.00円　　一目均衡表・転換線
34844.40円　　25日移動平均
34165.00円　　一目均衡表・基準線
33299.74円　　ボリンジャーバンド-1σ
31755.09円　　ボリンジャーバンド2σ
30210.43円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース