日経225先物テクニカルポイント（9日夜間取引終了時点）
9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比350円高の3万7490円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39478.37円 ボリンジャーバンド3σ
38045.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
37933.71円 ボリンジャーバンド2σ
37927.90円 200日移動平均
37490.00円 9日夜間取引終値
37079.73円 75日移動平均
36954.00円 5日移動平均
36950.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
36928.63円 8日日経平均株価現物終値
36389.06円 ボリンジャーバンド1σ
36235.00円 一目均衡表・転換線
34844.40円 25日移動平均
34165.00円 一目均衡表・基準線
33299.74円 ボリンジャーバンド-1σ
31755.09円 ボリンジャーバンド2σ
30210.43円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
39478.37円 ボリンジャーバンド3σ
38045.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
37933.71円 ボリンジャーバンド2σ
37927.90円 200日移動平均
37490.00円 9日夜間取引終値
37079.73円 75日移動平均
36954.00円 5日移動平均
36950.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
36928.63円 8日日経平均株価現物終値
36389.06円 ボリンジャーバンド1σ
36235.00円 一目均衡表・転換線
34844.40円 25日移動平均
34165.00円 一目均衡表・基準線
33299.74円 ボリンジャーバンド-1σ
31755.09円 ボリンジャーバンド2σ
30210.43円 ボリンジャーバンド3σ
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