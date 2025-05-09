気象台は、午前6時5分に、暴風警報を長崎市、佐世保市（宇久地域を除く）、佐世保市（宇久地域）、平戸市、松浦市、下対馬、上対馬、壱岐市、五島市、西海市（江島・平島を除く）、西海市（江島・平島）、小値賀町、佐々町、新上五島町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】長崎県・長崎市、佐世保市（宇久地域を除く）、佐世保市（宇久地域）、平戸市、松浦市、下対馬などに発表

五島の海上では9日昼前から9日夕方まで、壱岐・対馬の海上では9日昼前から9日夜のはじめ頃まで、南部、北部の海上では9日昼過ぎから9日夕方まで、暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■長崎市

□暴風警報【発表】

9日昼過ぎから9日夕方にかけて警戒

風向 南

・外海

最大風速 20m/s



■佐世保市（宇久地域を除く）

□暴風警報【発表】

9日昼過ぎから9日夕方にかけて警戒

風向 南

・外海

最大風速 20m/s



■佐世保市（宇久地域）

□暴風警報【発表】

9日昼前から9日夕方にかけて警戒

風向 南

・海上

最大風速 20m/s



■平戸市

□暴風警報【発表】

9日昼過ぎから9日夕方にかけて警戒

風向 南

・海上

最大風速 20m/s



■松浦市

□暴風警報【発表】

9日昼過ぎから9日夕方にかけて警戒

風向 南

・海上

最大風速 20m/s



■下対馬

□暴風警報【発表】

9日昼前から9日夜のはじめ頃にかけて警戒

風向 南

・海上

最大風速 20m/s



■上対馬

□暴風警報【発表】

9日昼前から9日夜のはじめ頃にかけて警戒

風向 南

・海上

最大風速 20m/s



■壱岐市

□暴風警報【発表】

9日昼前から9日夜のはじめ頃にかけて警戒

風向 南

・海上

最大風速 20m/s



■五島市

□暴風警報【発表】

9日昼前から9日夕方にかけて警戒

風向 南

・海上

最大風速 20m/s



■西海市（江島・平島を除く）

□暴風警報【発表】

9日昼過ぎから9日夕方にかけて警戒

風向 南

・外海

最大風速 20m/s



■西海市（江島・平島）

□暴風警報【発表】

9日昼前から9日夕方にかけて警戒

風向 南

・海上

最大風速 20m/s



■小値賀町

□暴風警報【発表】

9日昼前から9日夕方にかけて警戒

風向 南

・海上

最大風速 20m/s



■佐々町

□暴風警報【発表】

9日昼過ぎから9日夕方にかけて警戒

風向 南

・外海

最大風速 20m/s



■新上五島町

□暴風警報【発表】

9日昼前から9日夕方にかけて警戒

風向 南

・海上

最大風速 20m/s

