°õ¥ÑàÀïÁèá³ÈÂç¤Ê¤éÃæ¹ñ¤ËµùÉ×¤ÎÍø¡¡ÂæÏÑ¿Ê¹¶¤ÎàÉ÷¤è¤±á¤Ë
¡¡¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ï£¸Æü¡¢¥¤¥ó¥É¤«¤é¤ÎÌµ¿Íµ¡¹¶·â¤Ø¤ÎÊóÉü¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Ç¥¤¥ó¥ÉÊ¼¿ô½½¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¤ÏÀè·î¡¢¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Î¼«¹ñÎÎÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢£·Æü¤Ë¡Ö¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¾Î¤¹¤ë¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Î»ÜÀß¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢£·ÆüÌë¤Ë¤âÌµ¿Íµ¡¹¶·â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¤È¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Îà¥ß¥ËÀïÁèá¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ³ÊÅª¤ÊÀïÁè¡¢¤½¤·¤Æ³ËÀïÁè¤Ø¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¬´í×ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¹ñ¤¬ÊÝ»ý¤¹¤ë¿ä·×³ËÃÆÆ¬¿ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÌó£±£·£°È¯¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤ÏÀ¤³¦¤òÌÇ¤Ü¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡ÊÆ¹ñ»ö¾ðÄÌ¤Ï¡Ö£·ÆüÌë¤ÎÌµ¿Íµ¡¹¶·â¤Ï¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Î·³»ö¥ì¡¼¥À¡¼»ÜÀß¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¤¬·³»öºîÀï¤Î²ÄÇ½À¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤³¦¤Ï¡¢ÂçÎÌ³ËÊÝÍ¹ñÆ±»Î¤Î°õ¥ÑÀïÁè¤ò¤µ¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬²ðÆþ¤ËÇ®¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡×¤È¡¢°õ¥ÑÊ¶Áè¤Î·ã²½¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¶¯À©Åª¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Î´Ø·¸¤¬¸½ºß¡¢»Ë¾åºÇÄã¤Î¿å½à¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤¬¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤ÎºÇÂç¤Î±ç½õ¹ñ¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÊ¶Áè¤ÈÏÂÊ¿¥×¥í¥»¥¹¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦ÊÆ¹ñ¤Ï¤È¤Ã¤¯¤ÎÀÎ¤Ë¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤«¤éÅ±Âà¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÕ¤Ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤È¤¤¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¤¬Ë¾¤Þ¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Ãç²ð¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ø¤Î¿¯¹¶¡¢¥¤¥é¥óÁê¼ê¤Ç¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢°õ¥Ñ¤Ë¤Þ¤Ç¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÍø¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬Ãæ¹ñ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·³»ö»ö¾ðÄÌ¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤¬¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ë¼ê¸ü¤¯¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ï¥í¥·¥¢¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥é¥ó¡¢ËÌÄ«Á¯¤È¤¤¤¦à°¤Î¿õ¼´áÂ¦¤ËÅ¾¤Ö²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÃæ¹ñ¤ÏÂæÏÑ¿¯¹¶¤ÎÎý½¬¤È¤·¤Æ¡¢°õ¥ÑÊ¶Áè¤ÇÊ¼´ï¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢²¤ÊÆ¤ÎÌÜ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥¬¥¶¡¢¤µ¤é¤Ë°õ¥Ñ¤ËÃí¤¬¤ì¤ë¤Û¤É¡¢ÂæÏÑ¤òÁÀ¤¤¤ä¤¹¤¤¤ÈÃæ¹ñ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£