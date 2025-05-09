マンチェスター・Uvsビルバオ スタメン発表
[5.8 EL準決勝第2戦](オールド トラフォード)
※28:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 15 レニー・ヨロ
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 18 カゼミーロ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
GK 22 トム・ヒートン
DF 23 ルーク・ショー
DF 41 ハリー・アマス
DF 55 T. Fredricson
DF 80 J. Kamason
MF 7 メイソン・マウント
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 37 コビー・メイヌー
FW 16 アマド・ディアロ
FW 85 B. Mantato
監督
ルベン・アモリム
[アスレティック・ビルバオ]
先発
GK 13 フレン・アギレサバラ
DF 2 アンドニ・ゴロサベル
DF 5 ジェライ・アルバレス
DF 14 ウナイ・ヌニェス
DF 17 ユーリ・ベルチチェ
MF 7 アレックス・ベレンゲル
MF 11 アルバロ・ジャロ
MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ
MF 20 ウナイ・ゴメス
MF 23 ミケル・ハウレギサル
FW 21 マローン・サナディ
控え
GK 1 ウナイ・シモン
DF 4 アイトール・パレデス
DF 15 イニゴ・レクエ
DF 18 オスカル・デ・マルコス
DF 32 アダマ・ボイロ
MF 6 ミケル・ベスガ
MF 24 ベニャト・プラドス
MF 28 ペイオ・カナレス
MF 35 Alejandro Rego
MF 39 Iker Varela
FW 12 ゴルカ・グルセタ
FW 33 Aingeru Olabarrieta
監督
エルネスト・バルベルデ
※28:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 15 レニー・ヨロ
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 18 カゼミーロ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
GK 22 トム・ヒートン
DF 23 ルーク・ショー
DF 41 ハリー・アマス
DF 55 T. Fredricson
DF 80 J. Kamason
MF 7 メイソン・マウント
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 37 コビー・メイヌー
FW 16 アマド・ディアロ
FW 85 B. Mantato
監督
ルベン・アモリム
[アスレティック・ビルバオ]
先発
GK 13 フレン・アギレサバラ
DF 2 アンドニ・ゴロサベル
DF 5 ジェライ・アルバレス
DF 14 ウナイ・ヌニェス
DF 17 ユーリ・ベルチチェ
MF 7 アレックス・ベレンゲル
MF 11 アルバロ・ジャロ
MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ
MF 20 ウナイ・ゴメス
MF 23 ミケル・ハウレギサル
FW 21 マローン・サナディ
控え
GK 1 ウナイ・シモン
DF 4 アイトール・パレデス
DF 15 イニゴ・レクエ
DF 18 オスカル・デ・マルコス
DF 32 アダマ・ボイロ
MF 6 ミケル・ベスガ
MF 24 ベニャト・プラドス
MF 28 ペイオ・カナレス
MF 35 Alejandro Rego
MF 39 Iker Varela
FW 12 ゴルカ・グルセタ
FW 33 Aingeru Olabarrieta
監督
エルネスト・バルベルデ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります