[5.8 EL準決勝第2戦](オールド トラフォード)

※28:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 2 ビクトル・リンデロフ

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 15 レニー・ヨロ

MF 3 ヌセア・マズラウィ

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 13 パトリック・ドルグ

MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ

MF 18 カゼミーロ

MF 25 マヌエル・ウガルテ

FW 9 ラスムス・ホイルンド

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

GK 22 トム・ヒートン

DF 23 ルーク・ショー

DF 41 ハリー・アマス

DF 55 T. Fredricson

DF 80 J. Kamason

MF 7 メイソン・マウント

MF 14 クリスティアン・エリクセン

MF 37 コビー・メイヌー

FW 16 アマド・ディアロ

FW 85 B. Mantato

監督

ルベン・アモリム

[アスレティック・ビルバオ]

先発

GK 13 フレン・アギレサバラ

DF 2 アンドニ・ゴロサベル

DF 5 ジェライ・アルバレス

DF 14 ウナイ・ヌニェス

DF 17 ユーリ・ベルチチェ

MF 7 アレックス・ベレンゲル

MF 11 アルバロ・ジャロ

MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ

MF 20 ウナイ・ゴメス

MF 23 ミケル・ハウレギサル

FW 21 マローン・サナディ

控え

GK 1 ウナイ・シモン

DF 4 アイトール・パレデス

DF 15 イニゴ・レクエ

DF 18 オスカル・デ・マルコス

DF 32 アダマ・ボイロ

MF 6 ミケル・ベスガ

MF 24 ベニャト・プラドス

MF 28 ペイオ・カナレス

MF 35 Alejandro Rego

MF 39 Iker Varela

FW 12 ゴルカ・グルセタ

FW 33 Aingeru Olabarrieta

監督

エルネスト・バルベルデ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります