【サンリオキャラクターズ ジャムジェリーフィギュア 2】 5月中旬 発売予定 価格:1回400円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「サンリオキャラクターズ ジャムジェリーフィギュア 2」を5月中旬に発売する。価格は1回400円。

本商品は、透明感のあるジャムのようなパーツが可愛い「サンリオキャラクターズ ジャムジェリーフィギュア」の第2弾。今弾にはマイメロディ、クロミ、けろけろけろっぴ、5月が誕生日のタキシードサムが登場する。クリアパーツは後ろ側までついているため、どの角度から見ても楽しめる。サイズは約約35~45mm。

マイメロディ

クロミ

タキシードサム

けろけろけろっぴ

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L)M