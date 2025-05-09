5月5日～5月9日 公開

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秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを5月5日～5月9日にかけて公開した。

「メンズマンデー」には世良大雅さんが登場。また森脇梨々夏さんの「ヤングチャンピオンNo.8」アザーカット、黒嵜菜々子さんの「別冊ヤングチャンピオン5月号」アザーカットも公開されている。

そのほか「今月の一推しグラビアン」には一詠さん、「ミスYC・ヤンチャン学園＆今月の一推しグラビアン」にはおさかな伯爵さんが登場している。

【「メンズマンデー」】

世良大雅さん

【「ヤングチャンピオンNo.8」アザーカット】

森脇梨々夏さん

【「別冊ヤングチャンピオン5月号」アザーカット】

黒嵜菜々子さん

【「今月の一推しグラビアン」】

一詠さん

【「ミスYC・ヤンチャン学園＆今月の一推しグラビアン」】

おさかな伯爵さん

(C)まくらあさみ（秋田書店）

(C)鈴木ゴータ（秋田書店）

(C)上村透生（秋田書店）

(C)清田大介（秋田書店）

