【グラビア】森脇梨々夏さん、黒嵜菜々子さんのアザーカット！ ヤンチャンWebのグラビア公開
5月5日～5月9日 公開
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(C)まくらあさみ（秋田書店）
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秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを5月5日～5月9日にかけて公開した。
「メンズマンデー」には世良大雅さんが登場。また森脇梨々夏さんの「ヤングチャンピオンNo.8」アザーカット、黒嵜菜々子さんの「別冊ヤングチャンピオン5月号」アザーカットも公開されている。
そのほか「今月の一推しグラビアン」には一詠さん、「ミスYC・ヤンチャン学園＆今月の一推しグラビアン」にはおさかな伯爵さんが登場している。【「メンズマンデー」】
世良大雅さん【「ヤングチャンピオンNo.8」アザーカット】
森脇梨々夏さん【「別冊ヤングチャンピオン5月号」アザーカット】
黒嵜菜々子さん【「今月の一推しグラビアン」】
一詠さん【「ミスYC・ヤンチャン学園＆今月の一推しグラビアン」】
おさかな伯爵さん
(C)まくらあさみ（秋田書店）
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(C)上村透生（秋田書店）
(C)清田大介（秋田書店）