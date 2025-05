【「世界最強の魔女、始めました」8巻】 5月9日 発売 価格:792円

講談社は、マンガ「世界最強の魔女、始めました」の8巻を5月9日に発売する。価格は792円。

本作はSSSランクのチートスキル【インターネット】を手に入れ、世界最強になってしまった少女・ローナを主人公とした異世界ファンタジー。坂木持丸氏の小説を原作としており、コミカライズ版は「月マガ基地」などで連載が行なわれている。

8巻ではカジノで借金まみれになったローナが、彼女を付け狙うスパイのコノハを仲間に誘い、優勝賞金1,000万シルの屋台コンテストに参加する。

【「世界最強の魔女、始めました」8巻あらすじ】

「えへへ、こういうのを“パクる”って言うんだよね!」

カジノで借金まみれになってしまったローナは優勝賞金1000万シルの屋台コンテストへ参加することに! だが、ローナが仲間に誘ったのは彼女を付け狙うスパイのコノハで……!?

今回やってみたことは――

★お店を開いてみた

★みんなで接客してみた

★もっとみんなで接客してみた などなど!

【エモい展開もりもりでお届けするハチャメチャ異世界ファンタジー!】

