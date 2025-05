【「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」19巻】 5月9日 発売 価格:792円

【拡大画像へ】

講談社は、マンガ「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」の19巻を5月9日に発売する。価格は792円。

本作は「小説家になろう」のファンタジー小説を原作としたコミカライズ作品。シリーズ累計700万部を突破しており、TVアニメ化もされている。

19巻ではスタンピード編が佳境を迎え、サルーム精鋭が七群を迎え撃つ。また、ロイドたちは謎の山賊“夜王”ビルスの襲撃を受ける。

なお本作は7月より、TVアニメの第2期が放送される予定となっている。

【「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」19巻あらすじ】

スタンピード編佳境、両軍激突! 迫る七群、迎え撃つはサルーム精鋭!!

サルーム王国に迫る140万の魔物の群れ。タオと合流するためビューネ山に立ち寄ったロイド達は、謎の山賊“夜王”ビルスの襲撃を受け――。

(C) KODANSHA LTD. ALL RIGHTS RESERVED.