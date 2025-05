スムーズな答弁を実現！日本インフォメーション「スマートセッション 株主総会支援パッケージ」

日本インフォメーションは、中堅企業向けに低価格で必要な期間のみ利用可能な「スマートセッション 株主総会支援パッケージ」を発売しました。

■「スマートセッション 株主総会支援パッケージ」について

<概要>

近年コーポレートガバナンスへの関心の高まりや株主の積極的な姿勢等、株主総会に対する企業の取り組みが大企業のみならず中堅企業においてもますます重要になっています。

今回販売する「スマートセッション 株主総会支援パッケージ」は、株主総会の議事進行効率化に特化した機能を、準備〜株主総会終了後までの期間に絞ってお使いいただくことにより、専用システムよりも圧倒的に費用を抑えて利用できます。

<「スマートセッション 株主総会支援パッケージ」特長>

(1)専用システムと比較して必要な機能のみを圧倒的な低価格で提供

(2)クラウド版・自社導入版が選択でき、どちらも毎年2ヶ月間利用可能(年間契約/年払)

(3)ホテルや貸会議室などインターネット環境がない場所でもローカルネットワーク環境のみで利用可能(自社導入版のみ)

<「スマートセッション 株主総会支援パッケージ」主な機能>

【想定問答集から瞬時に検索&共有】

スマートセッションの強力な検索エンジンを利用して株主からの質問も想定問答集から高速に検索、検索後は必要な資料を役員に瞬時に共有でき、役員は共有された資料からスムーズな回答を行うことができます。

【メッセージやメモ書きで情報連携】

役員と事務局間でメッセージによる指示伝達やメモ書きによる進行サポートなど、リアルタイムな情報連携によるスムーズな総会運営が行えます。

【株主に会場で資料共有(株主用ライセンス)】※クラウド版のみ

株主等の総会出席者が来場される際、会場に準備したQRコードを出席者自身のスマホから読み取ることにより、総会資料を自分のスマホで閲覧することができます。

説明資料は手元のスマホで同期されるため、スクリーンから遠い株主にも見やすく資料を共有でき、ホスピタリティを向上させることができます。

オンライン開催の場合でも、QRコードやURLからPC、スマホ等の端末で資料を閲覧することができます。

【インターネット環境がない場所でも利用可能】※自社導入版のみ

ホテルや貸会議室などインターネット環境のない場所でも、スマートセッションを構築したノートパソコンと無線アクセスポイントを用意することでローカルネットワーク環境のみでの利用が可能です。

<「スマートセッション 株主総会支援パッケージ」仕様>

【スペック】

・保存容量 :3GB(クラウド版)

・ライセンス:20ライセンス

【利用期間】

・株主総会に合わせて、任意の日付から毎年2か月間利用可能

・オプションにより延長も可能

・休止期間中のデータや設定は保持

※株主総会の期間中のみ利用できます。

※休止期間もデータや設定は保存されるため、毎年そのままの環境で利用できます。

【販売価格(クラウド版・自社導入版)】

・初年度費用 150,000円

・2年目以降 100,000円/年

【オプション】

・導入支援(構築支援やシステム設定フォロー)

・追加ライセンス(1ライセンスから追加可能)

・利用期間の延長

・株主用ライセンス100パック(クラウド版のみ)

※上記金額には消費税等は含まれておりません。

※オプションは別途お見積りとなります。

※端末などのハードウェアは別途用意していただく必要があります。

同社からの販売も可能ですので、お気軽にご相談ください。

※自社導入版は同社ホームページ上ではオンプレミス版と表記しています。

※会社名および製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

■ペーパーレス会議システム「スマートセッション」とは

2011年7月から販売を開始した「スマートセッション」は発売から14年、アパグループ株式会社様、株式会社TBSテレビ様など600社以上の企業様・学校様・公共機関様に導入実績がある本格的なペーパーレス会議システムです。

スマートセッション

