まず泊まる、それから面談！Nazuna「体験一体型の新しい採用導線」

Nazuna「体験一体型の新しい採用導線」

Nazunaは、ホテル業界における入社後早期離職という課題に対し、新たな採用モデルを実証する取り組みを開始。

この取り組みでは、株式会社Hagino(所在地:東京都新宿区、代表取締役:坪井悠起)が展開するホテル業界に特化した求人サービス「in the HOTEL」と連携し、求職者がNazunaの宿泊施設を無料で体験し、そのまま現場スタッフと面談を行う“体験一体型”の新しい採用導線を提供します。

■新たな取り組み:「体験一体型採用モデル」

Nazunaではこうした課題に対し、「in the HOTEL」と連携し、仕事を“知る”前に“感じる”ことから始める、新しい採用スタイルを導入します。

これは、「RJP(Realistic Job Preview:現実的な仕事情報の事前開示)」という採用理論をベースにしており、求職者に仕事のリアルな姿を事前に伝えることで、入社後のギャップを減らし、定着率を高めることを目的とした考え方です。

■Nazuna受賞歴のある「働きがい改革」

Nazunaは「2026年に宿泊業界の革命児となる」というビジョンのもと、働きがいのある職場づくりを最優先課題として取り組んできました。

従業員一人ひとりがやりがいと成長を実感できる環境こそが、質の高いサービスにつながると考えているからです。

こうした取り組みは社外からも評価され、2025年には以下の賞を受賞しました。

・第11回 GOOD ACTION AWARD 優秀賞

(主催:株式会社リクルート)

従業員のキャリアパスの選択肢を多様化(管理職を目指す「ジェネラリストキャリア」と顧客満足度向上に特化する「おせっかい志向キャリア」)し、評価基準と給与制度の透明性を高めた点が評価されました。

これにより「何を基準に評価されるかわからない」といった宿泊業界特有の不安解消に繋がり、モチベーション向上と採用成功に貢献しています。

・ベストモチベーションカンパニーアワード2025

中小企業部門 第6位

(主催:株式会社リンクアンドモチベーション)

従業員エンゲージメント調査における高いスコアに加え、特に経営陣が主体的に組織課題に向き合い、従業員の声を真摯に受け止め改善策を推進する「経営のコミットメント」と「組織改善の自走」が高く評価されました。

■期待される効果

この採用モデルは、求職者にとってはNazunaの職場環境や雰囲気を事前に体感できるため、入社後のギャップが少なく、納得感を持って応募することができます。

企業側にとっても、ブランドや職場文化に共感し、自発的に応募してくれるモチベーションの高い人材との出会いが生まれやすくなります。

その結果、定着率の向上や、採用後のミスマッチの軽減にもつながると期待されます。

実際、Nazunaでは普段の採用フローにおいても最終面接前に現場体験の機会を設けており、今回の取り組みはその考えをさらに広げたかたちです。

宿泊という体験を通じて、働く環境をより深く理解したうえで応募できる仕組みを提供していきます。

■無料宿泊体験について

Nazunaでの就業に関心のある方を対象に、5組限定で無料宿泊にご招待します。

対象施設: Nazuna 京都 御所/二条城/椿通/東本願寺/箱根 宮ノ下

応募期間: 2025年5月8日(木)〜5月28日(水)

