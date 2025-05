津波から命を守る“地下避難”という新常識！セットアップ横浜「オクト5」

セットアップ横浜は、クラミー技術研究所と共同で、地下型津波避難シェルター「オクト5」の開発に着手しました。

セットアップ横浜は、クラミー技術研究所と共同で、地下型津波避難シェルター「オクト5」の開発に着手。

東日本大震災から14年が経過しましたが、津波に対する避難の課題は今も多く残されています。

中でも、高台が近くにない地域や、高齢者や障がいのある方など、迅速な垂直避難が難しい人々にとって、安全な避難先が十分に確保されていない現状があります。

こうした現実を変えるため、2025年春より実証フェーズへと移行し、製品化と社会実装に向けて本格的に動き出しています。

あわせて、全国の自治体、企業、研究機関などからのパートナー参画も広く募集を開始しました。

■「オクト5」とは

「オクト5」は、地中に設置する密閉型の避難シェルターで、津波による水圧や浸水から人命を守るために設計された新しいタイプの避難施設です。

<主な特徴>

・地上からスロープで出入りでき、階段を使わず避難可能

・内部は水密構造となっており、外部からの浸水を遮断

・十数名の収容が可能で、地域の避難所として機能

・平常時は倉庫や休憩所、防災学習のスペースとしても利用可能

・地下設置型のため、街の景観を損なうことなく常設できる

都市部や平地の多い地域において、現実的かつ効果的な避難対策として導入が期待されています。

基本原理と模型実験

octo5断面図

■災害後の生活にも備える「10年備蓄セット」

同社では、避難後の衛生環境を支えるための備蓄製品の開発・提供も進めています。

非常用トイレ処理パック「はばか郎」と、長期保存が可能な備蓄用トイレットペーパー「LogLog」は、10年間の保管が可能な備蓄セットとして、自治体や企業、教育・医療施設などで導入が進んでいます。

災害発生後の生活環境を守るためには、「逃げた後の備え」も欠かせません。

この備蓄セットは、その課題に応える実用的な製品です。

■販売場所

S.U.Y’s STORE

セットアップ横浜WEB

