ヒトの体温を感知して、触れたカラダをやさしく包み込む素材！三井化学ファイン「 HUMOFIT(R)各種フットウェアに採用」

三井化学ファインは、ヒトの体温を感知して触れたカラダをやさしく包み込むユニークな素材HUMOFIT(R)(ヒューモフィット(R))が、各種フットウェアに採用が拡大していることを発表。

なお、今回採用された各商品は、2025年5月14日(水)から16日(金)までインテックス大阪で開催される「高機能プラスチック展 大阪」において、三井化学ファインブース(インテックス大阪5号館、ブース番号 15-54)にて、実際に見ることができます。

「HUMOFIT(R)」は、室温と体温の間で、柔らかくなるよう設計されているプラスチックシートです。

体温を感知して、触れたカラダにフィットするため、千差万別の人間のカラダの複雑な形にもピタリとフィットします。

そのユニークな特性は、アパレル、シューズ、スポーツ等、様々な用途で高く評価。

※HUMOFIT(R)は、三井化学ファイン株式会社の登録商標です。

【今回採用されたブランド・対象商品】

1.株式会社uf. (代表取締役:瀬川 岳則)/Lauf oletta(ラフオレッタ)

Lauf oletta(ラフオレッタ)は、働くミドサーに向けた「笑顔のあなたが大切」という意味を込めたブランドです。

シンプルベーシックにトレンド要素を少しプラスし履きまわしができるコーディネートしやすいアイテムを揃えています。

・HUMOFIT(R)の採用製品:ローファー、スニーカー、バレエシューズ、レースアップのMADE IN JAPAN、ALL WEATHER記載モデル

・HUMOFIT(R)採用箇所/ポイント:HUMOFIT(R)と低反発クッション、衝撃吸収材の組み合わせを採用。

体温であたため足裏の形状を記憶することによりまるでオーダーメイドのような履き心地で、足裏にフィットするインソールを実現。

Lauf olettaこだわりのワンランクアップの上質な履き心地となっています。

Lauf oletta シューズ

Lauf oletta 機能

★2025年4月27日(日)〜5月19日(月)有楽町マルイ店 1FカレンダリウムにてPOPPUP SHOPオープン

・社会貢献活動: Lauf olettaの全売上高の0.5%は、がんに影響を受けるすべての人々を支え共に歩む『認定NPO法人 マギーズ東京』へ寄付し支援しています。

2.株式会社 HAMA R&D(代表取締役:濱野 喜敏)/QUATRO ACE(クワトロエース)

QUATRO ACEは、かかとをうまく使えるように傾いたかかとを補強し、体軸を整えていくことで、足腰への負担やバランスが必要とされるスポーツなどの成果を高めるために開発されたインソールです。

・HUMOFIT(R)の採用製品:QUATRO ACE エキップAFG

・HUMOFIT(R)採用箇所/ポイント:HUMOFIT(R)を土踏まず部に用いることで、個人差の大きい土踏まずにインソールが適正にフィットし、足の力が車の四輪駆動のように足裏全体にしっかり伝わり踏みしめることができます。

日常生活からハードなアクティビティに至るまで対応した特殊なインソールです。

エキップAFG

エキップ説明図

