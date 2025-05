「セランゴールウィーク」プログラムの詳細を公開！セランゴール州「大阪・関西万博マレーシアパビリオン」

マレーシア セランゴール州は、2025年5月5日から9日までの5日間、大阪・関西万博のマレーシアパビリオンにて開催される「セランゴールウィーク」のプログラム詳細を公開しました。

セランゴール州「大阪・関西万博マレーシアパビリオン」

マレーシア セランゴール州は、2025年5月5日から9日までの5日間、大阪・関西万博のマレーシアパビリオンにて開催される「セランゴールウィーク」のプログラム詳細を公開。

今回の万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。

世界中から多くの来場者や産業リーダー、投資家が集まる場で、セランゴール州は革新性、持続可能性、そして経済的レジリエンスの強みをアピールします。

主なプログラムは以下の通りです。

【主なプログラム】

● 文化交流:Wau Kapal(凧)の精巧な職人技、Mah Meri族の木彫りの芸術性、伝統料理の実演、そしてTelepok織りの優雅さを通じてセランゴールの豊かな文化を体験

● 食の安全保障:セランゴール州の活発な農業分野を、高品質な食品の展示とともに紹介します。

あわせて、世界のハラール市場に関する洞察を共有し、グローバルなハラール経済における同州の重要な役割に焦点を当てます。

● 投資誘致とデジタル化:地元起業家が革新的なビジネスアイデアを投資家に向けて発表する、活気あふれるスタートアップ・ピッチングセッションをご体験できます。

● グリーンテクノロジーとESG:廃棄物発電(WTE)をテーマにした「グリーンチャット」で、最先端の環境ソリューションや、セランゴール州における持続可能な開発に向けた投資の可能性について考察します。

マレーシアパビリオンで開催された待望のセランゴールウィークは、セランゴール州皇太子Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj殿下によって正式に開幕され、州が国際的なパートナーシップの促進と将来志向の取り組みを推進していくという姿勢を改めて示しました。

セランゴール州主席大臣YAB Dato’ Seri Amirudin Shari氏は次のように述べています。

「セランゴール州は、常に遺産を大切にしながらも前進し続けてきました。

大阪・関西万博への参加を通じて、持続可能性、包括性、経済的レジリエンスを推進する国際的なパートナーシップを築くとともに、当州のアイデンティティを形づくる重要な文化遺産を紹介していきたいと考えています。

」

日本の投資家との緊密な関係を祝して、セランゴール州は特別なネットワーキングイベントを開催しました。

このイベントでは、長年にわたって州の発展に貢献し、優れたコミットメントを示してきた日本の著名な投資家たちが称えられました。

この親密な集まりは、主要な投資家との関係を一層深めるとともに、セランゴール州がトップクラスの投資先としての評価をさらに確固たるものにする貴重な機会となりました。

セランゴールウィークの期間中は、州の成長を支えるさまざまな主要分野に日替わりで焦点を当て、文化・ビジネス・サステナビリティが融合した没入型の体験を来場者に提供します。

■セランゴールウィーク 詳細

日替わりの見どころとして、ビジネスホールでは午後1時から2時まで(木曜を除く)、ドキュメンタリー『Hutan Warisan Diraja Selangor(セランゴール・ロイヤル・ヘリテージ・フォレスト)』の特別上映を行います。

この作品では、セランゴール州の豊かな生物多様性や自然保護の取り組み、そして次世代に向けた自然遺産の継承の重要性が描かれています。

また、午前11時、午後2時、午後4時には、活気あふれる文化パフォーマンス「Balle Balle」を楽しめます。

文化と伝統を祝うイベントに、ダイナミックな彩りを添えます。

「強靭な未来の構築」をテーマに掲げるセランゴール州の大阪・関西万博への参加は、長期的な持続可能性、経済の柔軟性、そしてイノベーション主導の成長への強い意志を示すものです。

インベスト・セランゴールが中心となり、セランゴール州政府観光局、セランゴール農業開発公社(PKPS)、セランゴール州情報技術・デジタル経済公社(Sidec)、ワールドワイド・ホールディングスといった主要パートナーとともに、セランゴール州はASEANを代表する投資拠点としての存在感を一層高めていきます。

また、アニメ『メカアマト』で日本でも人気を集める、セランゴール拠点の世界的アニメーション企業 モンスター・スタジオと連携し、力強く魅力あふれるプロモーション映像も制作しています。

「2025年大阪・関西万博は、イノベーションと持続可能性を原動力とする“未来志向の経済”の構築に向けた、セランゴール州の取り組みを示す重要な場です。

国際的なパートナーシップを強化し、主要産業におけるセランゴール州のリーダーシップを発信する絶好の機会となります。

」とYAB Dato’ Seri Amirudin Shari氏は述べました。

マレーシアパビリオンでのプログラムに加え、セランゴール州は万博会場外にて「セランゴール州投資フォーラム」を開催します。

フォーラムは、投資家や有力企業が一堂に会し、高度なビジネスディスカッションを通じて国際的なビジネス連携を促進し、新たな投資機会の創出を目指す特別なイベントです。

セランゴール州は、より広範な戦略の一環として、「2025年セランゴール観光年」に合わせ、州を魅力ある観光地として積極的に発信していきます。

マレーシアパビリオンは、「調和の未来を紡ぐ(Weaving a Future in Harmony)」をテーマに掲げ、マレーシアを象徴する伝統織物ソンケットの流れるような優雅さを表現した、複雑に編み込まれたリボンと印象的な竹のファサードが特徴です。

夜になると、パビリオン全体が幻想的な光に包まれ、金や銀の糸がきらめくような美しさを演出します。

この光景は、多様な文化がイノベーション、包摂性、そして持続可能性を育む力であることを象徴しています。

■インベスト・セランゴールについて

インベスト・セランゴールは、セランゴール州政府の投資促進機関です。

マレーシアで最も発展し、競争力のある州におけるビジネス成長と投資機会を提供しています。

投資家に向けたアドバイザリーサービス・市場情報・支援を一元的に提供するセンターとして、セランゴール州での事業設立や拡大を目指す国内外の投資家をサポートしています。

戦略的な立地、世界水準のインフラおよび活気あるビジネス環境を誇るセランゴール州は、さまざまな業界からの高額投資を引き寄せており、マレーシア経済の中心地としての地位を確立し続けています。

インベスト・セランゴールは1999年以降、6,730件以上の製造業プロジェクトを支援し、489,464件の雇用を創出、237.7億リンギット以上の投資を確保しています。

インベスト・セランゴールはまた、セランゴール国際ビジネスサミット(SIBS)やセランゴール航空ショー(SAS)も主導しており、これらはASEANおよびそれを超える地域の産業リーダー、政策立案者、起業家をつなぐ主要なプラットフォームです。

戦略的な取り組みを通じて、同機関は引き続き、強靭で持続可能かつ革新的な経済の実現に取り組んでおり、セランゴール州が世界の投資家にとって選ばれる投資先としての地位を強化しています。

