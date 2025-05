会場は全国のイオンモール11店舗！日本ブレイクダンス青少年育成協会「AEONMALL BREAKIN CHAMPIONSHIP 2025」

NPO法人 日本ブレイクダンス青少年育成協会は、全国のイオンモール11店舗を会場としたブレイクダンスの大会「AEONMALL BREAKIN” CHAMPIONSHIP 2025」(以下「今大会」)を開催します。

NPO法人 日本ブレイクダンス青少年育成協会は、全国のイオンモール11店舗を会場としたブレイクダンスの大会「AEONMALL BREAKIN” CHAMPIONSHIP 2025」(以下「今大会」)を開催。

今大会は性別、年齢によって部門分けをし、初心者部門、小学生低学年部門(男子・女子)、小学生高学年部門(男子・女子)、中学生部門(男子・女子)の計7部門。

予選大会は5月18日(日)のイオンモール福岡から7月27日(日)のイオンモール神戸南までの約3か月間、対象の各イオンモールで開催。

各予選大会での各部門の優勝者は8月31日(日)にイオンモール白山(石川)で開催される決勝大会への出場権を獲得することができます。

さらに、決勝大会の各部門優勝者には同協会主催の小中学生のブレイクダンスの大会「JAPAN BREAKIN’ CUP全国決勝大会」出場権が授与されます。

ブレイクダンスは現在、世界で最も人口が多く認知度も高いダンススタイルです。

また、近年では国際大会の追加種目として決定されたことで、ますます発展し盛り上がりをみせてきています。

しかしその一方で日本では全国的に子供たちへブレイクダンスを教える指導者が少なく、子どもたちにとって目標となる全国大会がありませんでした。

そのような現状を受け、同協会が設立。

指導者の育成からJAPAN KIDS BREAKIN’ CUPという小学生、中学生のブレイクダンス全国大会をはじめとした大会・イベントまで幅広い活動を行い、ブレイクダンスの発展に努めてきました。

今大会はそのような活動の一環として開催します。

会場となるイオンモールは以前より各地域のプロスポーツクラブと協力したイベントの開催などスポーツに対する関心が高いという背景があり、今大会の開催に至りました。

※1.初心者部門の決勝大会はございません。

【「AEONMALL BREAKIN” CHAMPIONSHIP 2025」-開催情報-】

AEONMALL BREAKIN” CHAMPIONSHIP 2025

■予選大会会場 日程

5/18(日) 【福岡】イオンモール福岡 1階 ウエストコート

5/24(土) 【広島】イオンモール広島祇園 1階 スマイルコート

6/ 8(日) 【石川】イオンモール白山 1階 西コート

6/14(土) 【京都】イオンモール京都桂川 1階 竹の広場

6/15(日) 【滋賀】イオンモール草津 1階 セントラルコート

6/21(土) 【福島】イオンモールいわき小名浜 4階 イオンホール

6/28(土) 【静岡】イオンモール浜松志都呂 1階 セントラルコート

6/29(日) 【山梨】イオンモール甲府昭和 1階 さくら広場

7/ 6(日) 【千葉】イオンモール幕張新都心 グランドモール1階 グランドコート

7/19(土) 【秋田】イオンモール秋田 1階 セントラルコート

7/27(日) 【兵庫】イオンモール神戸南 1階 みなとコート

■決勝大会 日程

8/31(日) 【石川】イオンモール白山 1階 西コート

■エントリー

各部門 8〜24名/会場 ※部門によって参加人数は異なります。

■大会エントリー費

3,300円(税込)

■参加募集部門

女子小学生低学年部門(未就学児〜小学3年生まで)

男子小学生低学年部門(未就学児〜小学3年生まで)

女子小学生高学年部門(小学4年生〜小学6年生まで)

男子小学生高学年部門(小学4年生〜小学6年生まで)

女子中学生部門

男子中学生部門

初心者部門(ブレイキンソロバトルで優勝、準優勝の経験のない小学生以下の方)※1

※1:初心者部門の「AEONMALL BREAKIN” CHAMPIONSHIP 2025」決勝大会はございません

■決勝大会出場権

(初心者部門を除く)各予選、各部門の優勝者は

「AEONMALL BREAKIN” CHAMPIONSHIP 2025」決勝大会の出場権を獲得。

■賞品

(「AEONMALL BREAKIN” CHAMPIONSHIP 2025」決勝大会 優勝)※2

・JAPAN BREAKIN’ CUP 全国決勝大会 出場権/各部門

・1位 イオン商品券 30,000円分 2位イオン商品券 10,000円分

※2:予選大会の賞品はございません。

■エントリーは各イオンモールのHPから受け付けています。

■主催

NPO法人 日本ブレイクダンス青少年育成協会

■運営

AEONMALL BREAKIN” CHAMPIONSHIP 事務局

