名古屋で追加上映が決定！TOKONA-X ドキュメンタリー「KING OF BULLSH*T -THE SAGA OF TOKONA-X-」プレミアム上映会

TOKONA-X ドキュメンタリー「KING OF BULLSH*T -THE SAGA OF TOKONA-X-」プレミアム上映会

名古屋・ミッドランドスクエア シネマ2にて2025年4月29日(火・祝)に一夜限りで行われた、日本を代表するラッパーTOKONA-Xのドキュメンタリー「KING OF BULLSH*T -THE SAGA OF TOKONA-X-」のプレミアム上映会は、抽選応募分のチケット予約が殺到し、一般販売分のチケットも即完売!

その後も多数のリクエストを受けたため、今回5月16日(金)から名古屋のセンチュリーシネマにて2週間限定で公開することが決定しました。

加えて、監督を務めたDJ RYOWがどんな想いで何を伝えたかったを語る付録映像-The Appendix-もあわせて上映します。

【会場限定のスペシャル特典】

(1)入場者に限定記念チケットをもれなくプレゼント

(2)限定記念Tシャツとポスターの販売

(3)活躍当時の写真・直筆リリック、フライヤー、特大スタンディの展示

プレミアム上映の様子

【上映情報】

■KING OF BULLSH*T -THE SAGA OF TOKONA-X-

■会場:

センチュリーシネマ

名古屋市中区栄三丁目29-1 名古屋パルコ東館8F 052-264-8580

■上映日時:

5/16(金)〜5/22(木) 1日2回上映

(1)15:20〜 (2)20:15〜

※5/23(金)〜上映時間は5/20(火)に劇場HPにて発表

※チケット販売は上映日2日前よりWEBチケットページにて販売スタート

■チケット料金:

3,000円(税込)

■監督

DJ RYOW

■CAST

古川真美子 / 古川小町 / 古川正靖 / 古川茂治

ACKEE & SALTFISH / AK-69 / ANARCHY / ANTY the KUNOICHI / Brooklyn Yas / CAZUL / DABO(NITRO MICROPHONE UNDERGROUND) / DJ AKIO / DJ DOPEMAN a.k.a. The Ghetto Navigator / DJ FIXER(M.O.S.A.D.) / DJ MOTO / “E”qual(M.O.S.A.D.) / G-Conkarah(guiding star) / G.CUE(PHOBIA OF THUG) / HIROYA / ILL-BOSSTINO(THA BLUE HERB) / Kento Mori / K.K(CALUSARI) / LOKU / MACCHO(OZROSAURUS) / MASH / Mummy-D(RHYMESTER) / OLEE LOU / ONI / Rick Steel / ROWSHI(SHITAKILI IX) / R-指定(Creepy Nuts) / RYUZO / SOCKS / SYGNAL / TOMO / T-Pablow(BAD HOP) / TWIGY / U.X.I(DIEDRO LOS DIABLOS) / \ellow Bucks / Zeebra / 青山 淳一 / アカツカツヨシ(CHOCO BROTHERS) / 荒野政寿 / 伊藤雄介 / 宇多丸(RHYMESTER) / 岡田麻起子 / 岡本正勇 / 漢 a.k.a. GAMI / 北川克彦 / 小松真実 / 茂千代(DESPERADO) / 孫GONG(ジャパニーズマゲニーズ) / 刃頭(ILLMARIACHI) / 般若 / 紅桜 / 若野桂 / 呂布カルマ

(C)CTV MID ENJIN MS Record

