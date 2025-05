茨城県下妻市・鬼怒川河川敷にて同時開催！第34回花とふれあいまつり／鎌庭捷水路通水90周年記念第28回鬼怒川流域交流Eボート大会

茨城県下妻市において、約50万本のポピーが咲き誇り、こいのぼりが泳ぐ鬼怒川河川敷で「第34回花とふれあいまつり」と「鎌庭捷水路通水90周年記念第28回鬼怒川流域交流Eボート大会」を令和7年5月18日(日)に同時開催します。

茨城県下妻市において、約50万本のポピーが咲き誇り、こいのぼりが泳ぐ鬼怒川河川敷で「第34回花とふれあいまつり」と「鎌庭捷水路通水90周年記念第28回鬼怒川流域交流Eボート大会」を令和7年5月18日(日)に同時開催。

美しい花々と共に、心温まるひとときを楽しめます。

■「第34回花とふれあいまつり」について

約50万本のポピーが咲き誇る鬼怒川河川敷で行われるこのイベントは、地域の団体や企業の協力を得て手づくりで実施され、花のステージや出店など多彩なプログラムが用意されています。

また、花畑の管理は地域のコミュニティ活動として行われており、福祉施設利用者のお花見名所にもなっています。

【開催概要】

日時 : 令和7年5月18日(日)午前10時〜午後3時 ※荒天の場合は中止

会場 : 鬼怒フラワーライン(茨城県下妻市鎌庭地内 鬼怒川大形橋上流河川敷)

アクセス: (関東鉄道常総線宗道駅から徒歩35分)

開催内容: ・花のステージ(市民団体発表)

・ゲームコーナー

・青果販売

・水質保全コーナー

・消防はしご車の展示

・バルーンアート

・団体PRコーナー など

主催 : 花と一万人の会(国指定第24号河川協力団体)(2017年 緑綬褒章受章)

■「鎌庭捷水路通水90周年記念第28回鬼怒川流域交流Eボート大会」について

川を活かした新しい文化の創造と流域交流を目的に行われるこのイベントは、10人乗りの手漕ぎボートによる白熱したレースが行われ、参加者と観客が一体となって楽しめるイベントです。

2025年は、鎌庭捷水路が通水してから90周年を迎える特別な年です。

鎌庭捷水路(かまにわしょうすいろ)とは、これまで湾曲して洪水が多発していた鬼怒川の宗道河岸約4km部分を、昭和10年に直線約2kmに改修したものです。

【開催概要】

日時 : 令和7年5月18日(日)午前9時(開会式)

●タイムスケジュール

・午前8時00分 受付開始

・午前9時00分 開会式

・午前9時45分 競技開始(予選)

・午後2時15分 競技開始(決勝)

・午後2時30分 競技終了

・午後3時00分 表彰式

※競技の進行状況により、時間が変更になる場合があります。

会場 : 鬼怒フラワーライン(茨城県下妻市鎌庭地内 鬼怒川大形橋上流河川敷)

アクセス: 関東鉄道常総線宗道駅から徒歩35分)

競技内容: ・参加条件 小学4年生以上

・チーム編成 1チーム10人以上12人以下

(鼓手1人、舵取1人、漕手8人、交代選手2人以内)

・参加チーム数 全40チーム(一般の部、小学生の部)

競技方法: ・予選 各部門ともボート2艇でレース(距離は100mのUターン方式)

・決勝 各部門の上位4チームで決勝を行い、最終順位を決定

表彰 : 各部門ごと1位〜3位まで表彰、ベストスピード賞、ユーモア賞、特別賞

主催 : 下妻市、下妻市ふるさとづくり推進協議会、

鬼怒川流域交流Eボート大会実行委員会

後援 : 茨城県、全国Eボート連絡協議会北関東支部、下妻市観光協会、

国土交通省下館河川事務所、常総ひかり農業協同組合

協力 : 花と一万人の会、ふるさとまつり連合渡御実行委員会、

ネットワーカーしもつま、青龍楽校利活用委員会、下妻青年会議所、

茨城西南広域消防本部下妻消防署、NPO地域交流センター

■茨城県下妻市のプロフィール

茨城県下妻市は、茨城県南西部、東京から約60km圏に位置し、首都圏へのアクセスも良好なことから都内への通勤者も年々増加傾向にあります。

一方で、筑波山のふもと、どこまでも広がる平野では、米をはじめとする梨やメロン、良質なブランド豚肉の生産など豊富な農畜産物の宝庫でもあります。

こうしたことから、下妻を含め茨城県は「首都圏の台所」と称されるほどです。

都会の喧騒をはなれ、自然豊かな土地で、自分らしい生活スタイルを手に入れることができる、そんなまちです。

【茨城県下妻市へのアクセス】

≪電車で≫

・つくばエクスプレス・守谷駅より 関東鉄道常総線 下妻駅(快速30分・普通40分)

・JR常磐線・取手駅より 関東鉄道常総線 下妻駅(快速50分・普通65分)

・JR水戸線・下館駅より 関東鉄道常総線 下妻駅(快速15分・普通20分)

≪バスで≫

・JR土浦駅から関東鉄道パープルバス下妻行(75分)

・TXつくば駅から関東鉄道パープルバス下妻行(55分)

≪車で≫

・常磐自動車道・谷和原インターより国道294号線を経由(40分)

・桜土浦インターより筑波研究学園都市(学園東大通り)を経由(30分)

・常磐自動車道・土浦北インターより国道125号線を経由(30分)

