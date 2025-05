“全身まるごとキレイ”に向けたプラン「全身ALLプランエス」を韓国・ソウルのプランエスクリニック(PLANS CLINIC)で開催します。

プランエスクリニック「全身ALLプランエス」

“全身まるごとキレイ”に向けたプラン「全身ALLプランエス」を韓国・ソウルのプランエスクリニック(PLANS CLINIC)で開催。

全身ALLプランエス!

■フェイスには…

\チタニウム×ビタラン×スキンボトックス/

“キードクター”によるリフティング施術+ビタラン導入時にスキンボトックスサービス!肌もフェイスラインもまるっと引き上げ!

■ボディには…

\ペッ×Highペッのダブル打ち/

人気の「ダブルペッ1部位」をペッ注射+HighペッMaxで提供。

プランエスクリニック独自の「ペッ注射」は韓国で特許を取得した正規技術であり、施術の効果と安全性を最大限に引き出すことを目指しています。

今回の特別パッケージは、集中的なケアを必要とする方に最適なプランです。

この夏、“全身まるごとキレイ”はプランエスクリニックで叶えませんか。

【開催期間】

2025年5月1日〜6月30日まで

※他イベントとの併用不可/VAT別途

◇ペッ注射とは?

脂肪溶解注射はダイエットしてもなかなか痩せない部位を集中的に管理できる注射施術です。

プランエスクリニックのペッ注射は動物実験をもとに脂肪減少が証明された韓国でのみ受けられる施術となります。

◇費用について

フェイスペッ注射 1部位 9万ウォン(税別)

ボディペッ注射 1部位12万ウォン(税別)

◇治療回数は?

ペッ注射だけで痩せることを目的とする場合、1週間に1回・計3回以上の施術をお勧めしています。

◇主な副作用

大きな副作用やダウンタイムはありませんが、まれに下記症状が出る可能性があります。

(個人により差があります)

・薬物注入によって施術当日に手の震え、吐き気、むかつき

(上記の症状はほとんどの場合、数時間以内になくなりますのでご安心ください。)

・施術部位の腫れ

(1日でなくなりますのでご安心ください。)

・注射によるあざ

【クリニック概要】

クリニック名: プランエスクリニック(PLANS CLINIC)

診療時間 : 月〜金曜日 AM 10:30 - PM 08:00

土曜日 AM 10:30 - PM 04:00

* 祝日および日曜日休診

アクセス : ソウル市瑞草区江南大路419 PAGODA TOWER B2

電話 :+82-1555-3735

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全身まるごとキレイに!プランエスクリニック「全身ALLプランエス」 appeared first on Dtimes.