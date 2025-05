ツヤめく指先を作る！【アディクション】で楽しむグロッシーな「新作マグネットネイル」

気温が上がるにつれて、指先のおしゃれ欲も高まってきますよね。2025年の春夏トレンドとして注目を集めているのが、マグネットネイル。ネイルサロンまで行かなくても、自宅で手軽に立体感のある洗練された指先が叶うんです。そこで今回は、2025年5月9日(金)にADDICTION(アディクション)から新発売される大人のための「マグネットネイルコレクション」を紹介します。

爪に優しい処方×速乾性が魅力。サロン級の立体感を自宅で実現

全7色のバリエーションは大人の指先にぴったり。シーンに合わせて選べる絶妙カラー

手持ちのネイルを一瞬で格上げ。マグネットトップコートで簡単アレンジ

アディクションのネイルポリッシュは、爪の健康を考えた酸素透過性のよいエアースルー処方が特徴。さらにクリックドライ&ロングラスティング機能で、忙しい日々の中でも手軽にネイルを楽しめます。今回新登場する「ザ マグネット ネイルポリッシュ」は、そんな優れた基本性能はそのままに、ポリッシュタイプでマグネットネイルが楽しめる画期的なアイテム。▲アディクション「ザ マグネット ネイルポリッシュ」 新7色 各12mL 各¥3,300(税込) (上段左から001MG Sandy Vanilla、002MG Pink Palace、003MG Horizon City、004MG Peridot Sun、下段左から05MG Deep Abyss、006MG Sail in the Dark、007MG Rain Song)、アディクション「マグネット スティック」 ¥880(税込)繊細なマグネティックパールの配合により、光が当たるたびに変化する立体的な煌めきと、みずみずしいグロッシーな仕上がりが実現。ポリッシュを爪に塗った後、別売りの「マグネット スティック」を近づけるだけで、光の線を作ったり、パールを爪の片側や中央に集めたりと、サロン級の仕上がりの自分だけのデザインが完成します。カラーは、オフィスにも馴染む上品なバニラベージュ「001MG Sandy Vanilla」、女性らしさを引き立てるモーブピンク「002MG Pink Palace」から、サンセットをイメージしたモダングレー「003MG Horizon City」、みずみずしいライトオリーブ「004MG Peridot Sun」まで。さらに夜のお出かけにもぴったりな、シルバーが煌めくダークブラウン「005MG Deep Abyss」、ゴールドが輝くダークパープル「006MG Sail in the Dark」、夏の夜を思わせるネイビー「007MG Rain Song」の全7色。大人の女性の様々なシーンに寄り添うラインナップとなっています。すでにお気に入りのネイルカラーをお持ちの方には、マグネットトップコートもおすすめ。既存のポリッシュに重ねるだけで、立体的な煌めきがプラスされる優れものです。▲アディクション「ザ マグネット トップコート」 新1色(001MT Goldscape) 12mL ¥3,300(税込)洗練されたゴールドの煌めきが、どんなカラーも格上げしてくれます。ガラスのようなツヤと膜厚感で、まるでジェルネイルサロンで施術したような仕上がりに。もちろんマグネットスティックを使えば、自分だけのオリジナルデザインを楽しめますよ。忙しい毎日でも簡単に指先にトレンドを取り入れられるマグネットネイル。セルフネイルでここまで本格的な仕上がりが実現できるなんて、まさに大人女性の味方です。ぜひ自分だけの輝きを指先に宿して、おしゃれ度も気分も上げていきましょうね。<text:Hiromi Anzai 問: ADDICTION BEAUTY 0120-586-683>