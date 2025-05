木のぬくもりに包まれながら、心と体のリフレッシュ！伊勢パールピアホテル「乙女温泉」

伊勢パールピアホテルは、2025年5月31日、乳がん経験者による団体「Reborn.R(リボンアール)」とのコラボレーションにより、乳がん手術の傷跡や治療による脱毛を気にすることなく、心から温泉を楽しめる女性限定の入浴イベント「乙女温泉」を開催します。

伊勢パールピアホテル「乙女温泉」

日時 :2025年5月31日(土)

12:00〜13:45 自由に入浴

14:00〜16:00 ランチタイム&交流会

参加費:3,200円(税込)

定員 :30名(事前申込制) ※定員に達し次第締め切ります

《お申し込み方法》

「乙女温泉@パールピアホテル参加申込フォーム」からお申し込み、もしくは主催者(乙女温泉)様のInstagramのDMにて参加希望の旨をお申し付けください。

「乙女温泉」は、乳がん経験者による団体「Reborn.R」(兵庫県尼崎市)が主催する、女性のための入浴イベントです。

乳がんは、年間およそ9万人が新たに罹患する病気であり、多くの方が社会復帰を果たしています。

しかし一方で、手術による胸の傷跡や抗がん剤治療による脱毛などに悩み、人知れず温浴施設の利用をためらう方も少なくありません。

「乳がんで失ったのは、乳房だけではない」──そう感じる女性たちが、再び安心して湯船につかれるようにとの願いから、「乙女温泉」は2020年、兵庫県尼崎市で始まりました。

これまでに全国各地の温泉や銭湯で50回以上開催されており、今回、三重県では初の開催となります。

イベントの舞台となる伊勢パールピアホテルは、伊勢神宮外宮近くに立地しており、大浴場とサウナは、2023年12月にリニューアルオープン。

ぬくもりに包まれて、ゆったりと浸かれる大浴場と、ヒノキの香り漂うサウナ小屋では、フィンランド式のセルフロウリュが楽しめます。

水温15度・深さ120cmの水風呂で身体を引き締めた後は、女性専用の内気浴室でゆったりと“ととのう”時間を過ごせます。

木のぬくもりに包まれながら、心と体のリフレッシュをぜひ体感してください。

サウナ

大浴場

■施設概要

「伊勢パールピアホテル」

所在地 :〒516-0072 三重県伊勢市宮後2丁目26-22

TEL :0596-26-1111

アクセス:近鉄伊勢市駅徒歩2分

駐車場 :立体駐車場 120台(自走式)無料

屋外駐車場 大型バス2台/中型バス1台

