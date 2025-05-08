¡Ö¤Þ¤À16ºÐ¤«¤¡¡Ä¡×¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÌþ¤·¤Î¥ª¡¼¥é½Ð¤Æ¤ë¡×¡ÖÅ·»È¡×¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤¿¥ª¡¼¥é¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¤è¡×
Âç¿Í¤Ó¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç
¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬16ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤Ç¸ø³«¡£¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¡¼¥È¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢HKT48¤ÎµÈÅÄ¤á¤¤¡£7Æü¤Ë16ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢¾¯¤·Âç¿Í¤Ó¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤¸¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤È¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¾Ð´é¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÌþ¤·¤Î¥ª¡¼¥é½Ð¤Æ¤ë¤Í¤¨¡×¡Ö¤Þ¤À16ºÐ¤«¤¡¡Ä¡×¡ÖÅ·»È¤À¤è¡Á¡×¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤¿¥ª¡¼¥é¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÅÄ¤ÏºòÇ¯5·î¤Ë7´üÀ¸¤È¤·¤ÆHKT48¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£