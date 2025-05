爪やネイルの保護・補修成分を含む 水性天然成分使用！Re:soil「ベースコート、ネイルポリッシュ、マニキュア」

GSアライアンスの、森 良平博士(工学)は、ネイル保護、補修成分を含む、水性で天然成分のベースコート、ネイルポリッシュ、マニキュアを開発しました。

Re:soil「ベースコート、ネイルポリッシュ、マニキュア」

2025年4月21日より、同社の新ブランドである「Re:soil」の製品として販売しています。

爪、ネイルの保護、補修成分を含む水性で天然成分のベースコート、ネイルポリッシュ、マニキュア(容器は異なる場合があります)

「Re:soil」は、世の中の全ての石油、化石燃料由来の材料を植物、天然バイオマス由来に置き換える、という開発概念で研究開発を進める化学会社であるGSアライアンスの製品群の中における、化粧品の登録商標です。

代表取締役である森 良平博士(工学)の執筆した上記の開発概念は、英国王立化学会の科学論文誌 RSC Sustainabilityの表紙にも掲載されました。

Replacing all petroleum-based chemical products with natural biomass-based chemical products: a tutorial review - RSC Sustainability (RSC Publishing)

植物由来の生分解性ヴィーガンネイルチップに爪、ネイルの補修成分を含む水性で天然成分のネイルポリッシュでデザインしたネイルチップ

同社はこれまで植物天然バイオマス生分解性樹脂、天然コーティング材料、天然塗料などを開発しており、その技術をネイルコスメに応用しました。

GSアライアンスはこれまでにも、植物由来成分の生分解性ネイルチップ、植物由来のネイルポリッシュやベースコート、および光で固めるヴィーガンジェルネイル、100%植物由来のアセトンフリー除光液、希釈液、さらにマニキュア瓶の蓋や、ジェルネイルの容器なども植物由来の樹脂で作るなど、上述した全ての石油由来の化学製品を植物、バイオマス由来の材料で作るという、同社の開発概念に基づいたネイルコスメ製品群を開発しています。

そして今回、成分が環境にやさしい天然バイオマス由来の原料というだけではなく、爪、ネイルの保護、補修成分を含む水性で天然バイオマス成分のネイルポリッシュ、ベースコートを開発しました。

補修成分入りのネイルケア製品は市場にいくつか上市され始めていますが、それらをネイルポリッシュ、ベースコートにした製品は国内外にも他にあまり見受けられません。

世界初のネイルの保護、補修成分を含むネイルポリッシュ、マニキュア、ベースコートとも言えます(自社調べ)。

色材にもこだわり、石油、化石燃料由来ではない酸化チタン、群青、酸化鉄などの無機顔料を用いています。

また主な構成樹脂も天然由来であり、生分解性樹脂であり、人体、環境に優しい成分です。

また、通常の有機溶剤成分のネイルポリッシュと異なり、爪の補修成分が溶解しやすい水系のネイルポリッシュとなっています。

ただし、ケラチンなどの爪の保護、補修成分を含有してるものの、実際の爪の補修、修復効果はまだ確認しておらず、今後、それらの効果を試験しつつ、爪の補修、修復効果を強化していく予定です。

Re:soilのイメージ

