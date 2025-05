機種変更サービス提供開始！NEXT「おきらくホームWi-Fi」

NEXTは、2025年5月8日10:00より、ホームルーターレンタルサービス「おきらくホームWi-Fi」において、機種変更サービスの受付を開始しました。

NEXT「おきらくホームWi-Fi」

■おきらくホームWi-Fi「機種変更」サービス概要

おきらくホームWi-Fiは、2種類の通信回線それぞれに対応している機器を取り扱っているホームルーターレンタルサービスです。

おきらくホームWi-Fiにおける「機種変更」は、「レンタルサービスであり、機器代金が無料である」という点と「2種の回線それぞれに対応した機器を取り扱っている」という特徴を活かし、解約しての再契約や機器代金の負担等をすることなく、機器の交換及び利用回線の変更ができるサービスです。

■「機種変更サービス」の特徴

特徴(1) 「解約し、別のサービスや別機種での再契約」が不要

2025年5月時点で、ホームルーターを提供するサービスの多くが1種の回線での利用を想定したサービスであるため、仮に契約したホームルーターが利用環境に適していない(速度が出ない・つながらない)場合、一度そのサービスを解約し、別の回線を利用したサービスを契約する必要があります。

一方で、おきらくホームWi-Fiは同一サービス内で2種の回線それぞれに対応した機器を取り扱っているため、「機種変更」をすることで解約・再契約の手間を掛けることなく、別の回線を試すことが可能になります。

特徴(2) 「解約手数料」や「割賦残債」などのコストが不要

一度サービスを解約し別のサービスを契約する場合、「解約手数料」「割賦残債」「別のサービスの事務手数料」等が発生する場合があります。

おきらくホームWi-Fiでの機種変更であれば、そのような費用は一切発生いたしません。

※機種変更には1,100円(税込)の機器交換手数料が発生します。

特徴(3) 新機種の取り扱いや引っ越しなど、状況の変化に対するメリットも◎

例えば、現在利用中の機器よりも高スペックな機器の取り扱いが開始された場合や、引っ越し先が利用中の機器では通信エリア対象外だった場合等、今後の状況の変化に対し機種変更を利用することで改善につながるケースが想定できます。

※本文面は今後の新機種の取り扱いや機種変更の永続的なサービス提供をお約束するものではありません。

■おきらくホームWi-Fiサービス内容

“工事不要”挿せばつながるホームルーターレンタルサービス

レンタルなので機器本体代金は完全0円

取り扱い機器(2025年5月時点)

・TP-Link Archer MR600

・Speed Wi-Fi HOME 5G L13

料金:月額4,070円(税込)〜

※詳細は下記公式HPより確認してください。

<機種変更について>

毎月15日までに機種変更の申請いただいた後、利用中の機器が返却されたことを確認取れ次第、ご指定いただいた機器を発送します。

※機種変更には1,100円(税込)の機器交換手数料が発生します。

※機器の交換に回数上限はありません。

但し月に1回のみの交換可能となります。

※変更後の機種により月額料金が変わる場合があります。

変更後の料金は申請月の翌月より適用されます。

※返却された機器が破損していた場合、機器損害金が発生します。

