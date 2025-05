5つの集中リトリート体験！ネオナチュラル「HOLY FUNGUS(ホーリーファンガス)」

国産オーガニックコスメを製造・販売するネオナチュラルは、昨年、岐阜県郡上市にある自社有機農場内に体験型善玉菌リトリート施設「HOLY FUNGUS(ホーリーファンガス)」をオープン。

ネオナチュラル「HOLY FUNGUS(ホーリーファンガス)」

国産オーガニックコスメを製造・販売するネオナチュラルは、昨年、岐阜県郡上市にある自社有機農場内に体験型善玉菌リトリート施設「HOLY FUNGUS(ホーリーファンガス)」をオープン。

豊かな自然環境に囲まれながらキャンプができる当施設では、現在『5つの集中リトリート体験』を実施しています。

美しい里山の環境と、スキンケア会社ならではの経験を生かしたリトリートで、心身ともにすこやかになっていただく体験を提供しています。

◎HOLY FUNGUS『5つの集中リトリート体験』実施中◎

内容 :宿泊者限定で、以下の5つのリトリート体験に参加できます。

1. 渓流サウナ

2. 貸し切りスパ&サウナ

3. 朝ヨガ

4. 自然観察指導員による里山散策

5. 有機ハーブ&自然栽培の野菜収穫

期間 :〜2025年11月末の営業終了まで

対象者:HOLY FUNGUS宿泊者全員

料金 :各体験により異なります。

詳細は「なっぷ」を確認してください。

予約:キャンプ場予約サイト「なっぷ」より

https://www.nap-camp.com/gifu/16266

■<善玉菌×リトリート>がテーマの体験型キャンプ場

ネオナチュラルは、お肌にすむ善玉菌のしくみを考え、その働きを生かすオーガニックコスメを研究・開発しお届けするスキンケア会社です。

敏感肌に優しく、より良質なスキンケアを作るため、使用する主要素材の有機ヘチマやオーガニックハーブなどは、岐阜県郡上市にあるネオナチュラル母袋有機農場で土作りから栽培しています。

その有機農場では、田植え、ハーブ収穫、ヘチマ水収穫、稲刈りなど、里山の美しい環境を生かしたさまざまな自然体験を実施してきました。

その経験から、本質的な美しさとすこやかさのためには、昔ながらの自然と共生したライフスタイルや、自然の中で気持ち良く汗を流す体験が欠かせないと実感。

そこで、昨年の春にオープンしたのが、善玉菌リトリートをテーマにした体験型キャンプ場「HOLY FUNGUS(ホーリーファンガス)」です。

■本質的なすこやかさを応援する5つのリトリート体験

ホーリーファンガスがある母袋地区は、清らかな川、澄んだ空気、蛍や天然記念物に指定される生き物、そして肥沃な土壌といった、豊かな自然環境に恵まれた土地です。

また、古くからさまざまなエネルギーが集まる神聖な場所として白山信仰が盛んであり、キャンプ場には氏神である白山神社が隣接しています。

今回の集中リトリート体験は、恵まれた自然環境と、ネオナチュラルが培ってきた本質的な美しさを目指すスキンケアの知恵を生かした、ホーリーファンガスならではの内容となっています。

キャンプ場の目玉であるフィンランド式サウナ&スパのリトリートは、宿泊者限定で無料で実施。

そのほかの体験も気軽にお楽しみいただきながら、心も体も芯からリフレッシュできる内容となっています。

<5つの集中リトリート体験概要>

1. 薪ストーブを使った渓流サウナ

キャンプ場の横を流れる栗巣川沿いに、2つのテントサウナが登場。

薪で温めるサウナは、低温と高温の2つのタイプを選べます。

サウナの後は、白山神社を臨む栗巣川でクールダウン。

神聖な空気に包まれて、心身ともに整う時間を楽しめます。

■実施日

5/3(土)、5/5(月)、7/20(日)、8/10(日)、8/15(金)、9/14(日)、10/12(日)、11/2(日)

時間 :13:30〜16:30頃まで

参加費:無料

2. 貸し切りスパ&サウナ

日曜日と平日の営業日は、アロマロウリュの香りとともに、スパ&サウナを90分無料で楽しめます。

(通常は60分)

3. 自然観察指導員による里山散策

ホーリーファンガスには、公益財団法人日本自然保護協会が認定する自然観察指導員が常駐しています。

宿泊すると、毎朝自然観察指導員のガイドによる里山散策に参加できます。

4. 有機ハーブ&野菜収穫体験

四季を通して、ネオナチュラルのスキンケアに利用する有機ラベンダーやカモミール、自然栽培の野菜の収穫体験を実施しています。

収穫した野菜はBBQなどですぐにお召し上がりいただけます。

(一部有料。

有機ハーブは6月頃から随時、自然栽培の野菜収穫は7月から随時実施予定です)

5. 朝ヨガ

毎朝8時30分から、約15分の朝ヨガを実施しています。

善玉菌がたくさんすむといわれる農場の澄んだ空気を吸いながら、朝の身体を目覚めさせます。

善玉菌たっぷりの農場でのヨガは格別な時間

<ホーリーファンガス概要>

所在地 :〒501-4603 岐阜県郡上市大和町栗巣1079

施設 :オートキャンプサイト×3、ファームログキャビン×2、

田んぼキャンプサイト×2、

ペットOKグループキャンプサイト×1、

渓流サイト×1、ショップ、貸切スパ&サウナ×2棟、

ピザ釜&デッキ他

アクティビティ:有機ハーブ収穫体験、里山散策、

ネイチャーヨガ、化粧水作り、

四季を通して里山ならではの自然体験は100通り以上

予約 :日本最大級のキャンプ場検索サイト

