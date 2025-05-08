ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

メキシコ消費者物価指数（CPI）（4月）

予想 N/A 前回 0.31%（前月比)

予想 N/A 前回 3.8%（前年比)



21:30

米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第1四半期）

予想 -0.5% 前回 1.5%（非農業部門労働生産性・前期比)

予想 5.4% 前回 2.2%（単位労働費用・前期比)



米新規失業保険申請件数（04/27 - 05/03）21:30

予想 N/A 前回 24.1万件



米失業保険継続受給者数（04/20 - 04/26）

予想 N/A 前回 191.6万件



22:00

英DMPインフレ調査（4月）



23:00

米卸売在庫（確報値）（3月）

予想 0.5% 前回 0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)

予想 N/A 前回 2.4%（卸売売上高・前月比)



カナダ中銀半期金融安定報告



9日

0:00

米NY連銀インフレ期待（4月）

マックレム加中銀総裁、ロジャース加中銀上級副総裁、金融安定報告について記者会見



2:00

米30年債入札（250億ドル）





※予定は変更されることがあります。

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