21:00
メキシコ消費者物価指数（CPI）（4月）
予想　N/A　前回　0.31%（前月比)
予想　N/A　前回　3.8%（前年比)

21:30
米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第1四半期）
予想　-0.5%　前回　1.5%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　5.4%　前回　2.2%（単位労働費用・前期比)

米新規失業保険申請件数（04/27 - 05/03）21:30
予想　N/A　前回　24.1万件

米失業保険継続受給者数（04/20 - 04/26）
予想　N/A　前回　191.6万件

22:00　
英DMPインフレ調査（4月）

23:00
米卸売在庫（確報値）（3月）
予想　0.5%　前回　0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)　
予想　N/A　前回　2.4%（卸売売上高・前月比)

カナダ中銀半期金融安定報告

9日
0:00　
米NY連銀インフレ期待（4月）
マックレム加中銀総裁、ロジャース加中銀上級副総裁、金融安定報告について記者会見

2:00　
米30年債入札（250億ドル）


※予定は変更されることがあります。