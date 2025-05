栃木県真岡市で3店舗目！HOTEL R9 The Yard 真岡荒町

デベロップは、栃木県真岡市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 真岡荒町」を2025年6月8日(日)に開業します。

HOTEL R9 The Yard 真岡荒町

なお、このホテルは、「R9 HOTELS GROUP」では全国で118店舗目、そのうち「HOTEL R9 The Yard」シリーズとしては107店舗目の開業となります。

【HOTEL R9 The Yard 真岡荒町 施設情報】

施設名 : HOTEL R9 The Yard 真岡荒町

(ホテル アールナイン ザ ヤード モオカアラマチ)

施設場所 : 栃木県真岡市荒町2-1-1

オープン日 : 2025年6月8日(日)

予約受付開始日: 2025年5月30日(金)15:00

アクセス : 【お車】北関東自動車道「真岡IC」より車で約8分

【電車】真岡鐵道真岡線「北真岡駅」より徒歩約7分、

「真岡駅」よりタクシーで約5分

駐車場 : あり(無料)

駐車台数 : 普通車/軽自動車54台

敷地面積 : 4,020m2(1,216坪)

客室数 : 52室

客室構成 : ダブルルーム45室/ツインルーム7室

<ダブルルーム>

定員:2名 広さ:13m2

1名 6,200円/泊〜 2名 8,700円/泊〜

<ツインルーム>

定員:2名 広さ:13m2

1名 6,200円/泊〜 2名 9,700円/泊〜

客室(ダブルルーム)

客室(ツインルーム)

【ホテル概要】

栃木県で15店舗目、真岡市で3店舗目の出店となる「HOTEL R9 The Yard 真岡荒町」は、真岡鐵道真岡線「北真岡駅」より徒歩約7分、北関東自動車道「真岡IC」より車で約8分の県道46号沿いに所在します。

市内に集積する6つの工業団地からは、いずれもお車にて20分未満でお越しいただけるため、出張などビジネスの宿泊拠点に最適です。

徒歩圏内にはスーパーマーケットやコンビニエンスストア、飲食店などが点在しており、滞在中の利便性が高く、連泊の際にも快適に過ごせます。

また、「栃木県井頭公園」や「真岡いがしら温泉 おふろcafe いちごの湯」、「SLキューロク館」などの人気スポットやゴルフ場へのアクセスも良好なため、観光やレジャーの宿泊拠点としても利用できます。

当ホテルシリーズは「レスキューホテル」として有事の際には避難所等の役割を担います。

真岡市とは2020年9月24日(木)に災害協定を締結しており、引き続き同市とホテル間で連携を図り、地域活性化に寄与するホテルを目指します。

レスキューホテル出動の様子

【災害時には避難所等になるフェーズフリーのホテルで備えない防災を】

デベロップが運営する「HOTEL R9 The Yard(ホテル アールナイン ザ ヤード)」シリーズは、斬新な外観と上質な空間を持ち合わせたコンテナホテルです。

建築用コンテナモジュールを利用した独立客室は、隣室と壁を接しないため静粛性とプライバシー性に優れます。

13m2の室内には、良質なベッド、ゆったり使用できるユニットバス、冷凍冷蔵庫、電子レンジ、加湿空気清浄機等を備えており、シンプルながら高い快適性を実現。

多くのお客様の好評を得て、全国で102店舗3,787室を運営中です(2025年4月23日時点)。

また、有事の際には客室をすみやかに被災地へ移設し避難施設等に利用する「レスキューホテル」としての役割を担うことで、災害に強い社会をつくり、未来の命や暮らしを守ることを目指します。

尚「動くホテル」「レスキューホテル」との語および、それらの関連標章※は、各々、末尾のとおり、商標登録をしています。

