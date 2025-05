レギュラーシーズンMVPはニミルと林琴奈！ ニミルは個人賞6冠の偉業達成

8日に「リクルートスタッフィングpresents 大同生命SV.LEAGUE AWARDS 2024-25」が開催され、2024-25大同生命SV.LEAGUEにおける年間表彰が発表された。

すでに発表されていたリーダーズ表彰に加え、レギュラーシーズンMVPなどの個人賞も発表。男子のレギュラーシーズンMVPにはニミル・アブデルアジズ(ウルフドッグス名古屋)、女子のレギュラーシーズンMVPには林琴奈(大阪マーヴェラス)が選出された。

また、最優秀新人賞を獲得したのは水町泰杜(ウルフドッグス名古屋)と佐藤淑乃(NECレッドロケッツ川崎)。上位チームの主力として活躍した大卒ルーキーが選出された。

その他、特別表彰も行われ、ARENA OF THE YEAR賞に2シーズン連続でホームゲーム会場満員かつ、2024-25シーズンは全試合チケット完売に至った大阪ブルテオン、クラブとして最も「革新的な変化」を遂げたクラブを称えるBREAKTHROUGH OF THE YEAR賞は日本製鉄堺ブレイザーズが受賞した。

また、SVリーグの認知や集客を押し上げる顕著な影響力や発信力を発揮した実績に対して贈られるATTACK THE TOP賞は西田有志(大阪ブルテオン)、髙橋藍(サントリーサンバーズ大阪)の2選手が選ばれている。

■クラブ表彰

表彰項目 受賞クラブ チャンピオンシップ優勝 WOMEN: 大阪マーヴェラス

MEN: サントリーサンバーズ大阪 最優秀育成クラブ賞 SAGA久光スプリングス

大阪ブルテオン 最優秀社会連携クラブ賞 岡山シーガルズ

ウルフドッグス名古屋

■リーダーズ表彰

表彰項目 受賞選手 トップスコアラー WOMEN: シルビア・チネロ・ヌワカロール

MEN: ニミル・アブデルアジズ トップスパイカー WOMEN: ブリオンヌ・バトラー

MEN: ニミル・アブデルアジズ トップサーバー WOMEN: ジュリエット・ロホイス

MEN: ニミル・アブデルアジズ トップブロッカー WOMEN: ブリオンヌ・バトラー

MEN: 西本 圭吾 トップサーブレシーバー WOMEN: 川畑 遥奈

MEN: 森 愛樹

■個人表彰

表彰項目 受賞選手、ヘッドコーチ レギュラーシーズンMVP WOMEN: 林琴奈

MEN: ニミル・アブデルアジズ レギュラーシーズンベスト6 WOMEN オポジット:シルビア・チネロ・ヌワカロール

アウトサイドヒッター:佐藤淑乃

アウトサイドヒッター:ロザマリア・モンチベレル

ミドルブロッカー:ブリオンヌ・バトラー

ミドルブロッカー:島村 春世

セッター:岩崎 こよみ レギュラーシーズンベスト6 MEN オポジット:ニミル・アブデルアジズ

アウトサイドヒッター:ミゲル・ロペス

アウトサイドヒッター:髙橋 藍

ミドルブロッカー:エバデダン・ラリー

ミドルブロッカー:西本 圭吾

セッター:深津 英臣 レギュラーシーズン ベストリベロ WOMEN: 川畑 遥奈

MEN: 山本 智大 レギュラーシーズン ベストレシーブ WOMEN: 林 琴奈

MEN: 髙橋 藍 最優秀新人賞(※) WOMEN: 佐藤 淑乃

MEN: 水町 泰杜 MIP賞 WOMEN: ロザマリア・モンチベレル

MEN: ニミル・アブデルアジズ レギュラーシーズン優勝ヘッドコーチ賞 WOMEN: 酒井 大祐

MEN: ロラン・ティリ チャンピオンシップMVP WOMEN: 田中 瑞稀

MEN: 髙橋 藍 最優秀フェアプレー 島村 春世

デアルマス・アライン

■特別表彰

表彰項目 受賞クラブ・選手 ARENA OF THE YEAR賞 ※1 大阪ブルテオン BREAKTHROUGH OF THE YEAR賞 ※2 日本製鉄堺ブレイザーズ ATTACK THE TOP賞 ※3 西田 有志

髙橋 藍

※1 ARENA OF THE YEAR賞:観客のみならず、プレーヤーにとっても魅力的な満員のアリーナ環境を創りあげた実績に対して表彰される。大阪Bは2シーズン連続でホームゲーム会場満員となった実績に加え、2024-25シーズンは全試合チケット完売となった実績を称え、受賞が決定。



※2 BREAKTHROUGH OF THE YEAR賞:クラブとして最も「革新的な変化」を遂げたクラブを称える賞。SVリーグとなって以降、ホームゲーム会場もファン・来場者を楽しませる工夫にあふれ、昨シーズンの観戦環境から大きく変化したこと、またクラブスタッフの意識も変化し、SVリーグの発展に寄与する積極的かつポジティブなクラブ経営がなされたことを評価し、本年は日鉄堺BZに贈られた。



※3 ATTACK THE TOP賞:SVリーグの認知や集客を押し上げる顕著な影響力や発信力を発揮した実績に対して贈られる賞。リーダーシップや率先した広報・プロモーション活動により、リーグ全体の魅力向上や集客にポジティブな貢献を行った功績を讃え、本年は西田有志選手、髙橋藍選手が受賞した。

■功労者表彰

受賞対象者:①SVLクラブに所属実績のある選手のうち、2024-25シーズンで現役を引退する選手 ②SVL関係者SVクラブからの推薦に基づきチェアマンが選考し、理事会で決定。(該当者がいない場合は表彰なし)

表彰項目 受賞選手・関係者 選手 鍋谷 友理枝

山岸 あかね

米山 裕太

近 裕崇 関係者 早野 容司