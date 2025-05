AIの台頭によって、カップルの在り方すら変わってくるかもしれません。

↑真実の愛の証?(画像提供/RAW)

現在、海外ではパートナーのお互いの感情を追跡できるというAIスマートリングが作られています。しかし、このリングには疑問の声も上がっているのです。

出会い系アプリのRAWが、テック企業のQueens Techと共同で手がけているのが、恋人やカップル同士が装着して使うペアリングの「RAWリング」。指にはめているだけで、生体センサーによって心拍数や体温を計測します。

このリングの最大の特徴は、装着している人の声を記録して、心拍数や体温などの変化とともに感情の変化を察知できること。それによって、離れた場所にいたとしても、「パートナーが楽しい時間を過ごしているのか? それとも落ち込んでいるのか?」といった心の動きが読み取れるというのです。

ただし、このリングのコンセプトは「真実の愛を追跡可能にする」こと。パートナーが自分とは違う誰かに対して、ドキドキするような感情を持ったり、セクシーな声色を使ったり、脈拍が速くなる激しい動きを伴うようなことをしたり……。そんな動きから密会や情事を検知すると、リングのLEDライトがピンクに点滅して知らせるというのです。

RAWリングはパートナーの浮気を見つけ出すツールとしてだけでなく、パートナーのストレスや不安も検知できるとうたっています。しかし「一日を通して相手の感情を全て知ることが本当に健全なのか?」「『監視』が一般的になってきているが、お互いを詮索したいという衝動を抑えるべき」と、リングの機能に疑問を投げかける声が海外メディアで生まれているようです。

使い方次第では、破局に追い込んだり、行き過ぎるとストーカー行為にもつながったりしそうなリスクもあるでしょう。このリングはまだ市場には出ておらず、2025年後半以降の販売になると言われていますが、発売までにも物議を醸し続けそうです。

【主な参考記事】

The Sun. CIRCLE OF TRUST Cheater-catching ‘smart ring’ reports on partner’s movements, voice and even temperature then alerts you to secret romps. May 1 2025

Fastcompany. A new wearable from dating app RAW promises to track your partner’s emotions in real time. March 12 2025

Dazed. This dystopian new ring allows you to track your partner 24/7. March 5 2025

Samsung Galaxy Ring -Size 9|チタニウムブラック|スマートリング|Samsung純正 国内正規品|Galaxy AI対... 63,691円(05/08 14:59時点) Amazon楽天市場 Amazonの情報を掲載しています

※この記事は本サイト(GetNavi web)でご覧になるとアフィリエイト広告が掲載されています。リンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。 ※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。