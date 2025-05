ピクセラは、Windows対応テレビチューナー Xit Square(サイト スクエア)「XIT-SQR100」が、快活フロンティアが運営する『快活CLUB』(※1)各店舗において、昨年に引き続き追加導入されることが決定しました。

ピクセラ「XIT-SQR100」

ピクセラは、Windows対応テレビチューナー Xit Square(サイト スクエア)「XIT-SQR100」が、株式会社快活フロンティア(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:竹島 文明)が運営する『快活CLUB』(※1)各店舗において、昨年に引き続き追加導入されることが決定。

※1 484店舗 2025年4月末時点

快活CLUBでは、豊富なコンテンツの一つとして様々なテレビ番組を視聴できます。

昨年に引き続き、今回のパソコン刷新に伴い、Windows 11に対応したテレビチューナーとして、Xit Square「XIT-SQR100」を新たに導入することになりました。

■Xit Square「XIT-SQR100」について

Xit Square「XIT-SQR100」は、2023年に販売開始した地上・BS/110度CSデジタル放送に対応した、Windows対応テレビチューナーです。

Xit Squareメインビジュアル

地域に密着した番組が楽しめる地上デジタル放送だけでなく、ドキュメンタリーや音楽、海外スポーツの生中継、懐かしのドラマやアニメなどの専門的な番組が楽しめるBSデジタル放送や、スポーツや映画など趣味に特化した110度CSデジタル放送に対応し、「自分の部屋でテレビが見たい」「配信されていない番組を見たい」「パソコンやスマホを触りながら、ながら見したい」など、レコーダーやテレビが無くても、好きな番組を好きな部屋で自由に楽しめます。

テレビ番組のリアルタイム視聴だけではなく、テレビ番組表からの録画予約や、タレント名やキーワードでの録画予約に対応しているので録画し忘れがなく安心です。

また、多彩な再生機能を搭載しており、Z世代の快適な再生速度である1.5倍速(※2)を含む倍速再生(1.2倍・1.5倍・2.0倍・0.8倍)やスキップ再生・ダイジェスト再生、サムネイルをシークバーに表示する機能など、タイムパフォーマンスを上げ、効率良くテレビ番組を楽しむことができます。

例えば、倍速再生(2.0倍)で1時間の番組を30分程度で見ることも可能です。

※2 損害保険ジャパン株式会社調べ

<主な特長>

・手のひらサイズで丸みを帯びたデザインでコンパクト

・地上・BS/110度CSデジタル放送に対応

・キーワード録画に対応

・倍速再生(1.2倍・1.5倍・2.0倍・0.8倍)やスキップ再生・ダイジェスト再生に対応

・再生中のシークバーにサムネイルを表示

・HEモードで録画した場合、1時間ドラマが40GBで約1年分保存できる

・録画番組を新しいパソコンに引っ越しできる

・従来のUSB Type-Aだけでなく、USB Type-Cにも対応(ケーブル付属)

■シェアリングスペース 快活CLUBについて

『極上のリラックスを、もっと手軽に。

』をコンセプトに、バリ島のホテルをイメージした複合カフェです。

コミック、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、鍵付完全個室などの多彩なコンテンツをリーズナブルな価格で楽しめます。

また、テレワークの場として利用したい、静かな場所で好きなコトを楽しみたいという方々のためのプライベート空間です。

快活CLUB店舗外観

個室通路写真

ルーム写真

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「快活CLUB」にて追加導入が決定!ピクセラ「XIT-SQR100」 appeared first on Dtimes.