米AMDは5月8日(現地時間)、同社グラフィックス向けの最新ドライバ「AMD Radeon Software Adrenalin 25.4.1」を公開した。Optional Updateではなく、対応デバイスでは広くSoftware Adrenalinから適用できるはずだ。「AMD Radeon Software Adrenalin 25.5.1」公開。グランドセフトオートV Enhanced版でHYPR-RX対応

AMD Radeon RX 9070 GREに対応する最新ドライバ。そのほか新作タイトルとして『DOOM: The Dark Ages』『EA SPORTS F1 25』をサポートし、いくつかの発売済みタイトルでFSR4やHYPR-RXに対応。描画APIのVulkanはこのバージョンからVulkan 1.4に対応しており、いくつかの不具合修正が行われている。○AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) に対応するゲームGhost of TsushimaFrostpunk 2Everspace 2Fort SolisWarhammer 40,000: DarktideThe FinalsInflux Redux○HYPR-RXサポートの拡張Marvel's Spider-Man 2Marvel RivalsGrand Theft Auto V EnhancedKingdom Come Deliverance IIPath of Exile 2○Vulkan 拡張機能のサポートの拡張Vulkan 1.4 SupportVK_EXT_shader_replicated_compositesVK_KHR_maintenance8VK_EXT_image2dviewof3d○修正された問題と改善点一部のAMD Radeonグラフィックス製品(Radeon RX 9000シリーズなど)でSteamVRを使用すると、メモリリークが原因でシステムクラッシュが発生する場合があった問題。この問題が発生しているユーザーは、SteamVR設定でモーションスムージングをオフにすることで回避できる。一部のRyzen AI MaxおよびMax+シリーズ製品では、ドライバーのインストール後に工場出荷時のリセットオプションを使用すると、内蔵カメラの検出に失敗する場合があった問題。AMD Radeon RX 9000シリーズ・グラフィックス製品にアップグレードした後、AMD Software: Adrenalin Editionユーザー・インターフェース内でAMD Chatをインストールすると、インストールの進行状況が0%と表示され続ける場合があった問題。Metro Exodus Enhanced Editionの再生中に、断続的なアプリケーションのクラッシュまたはドライバーのタイムアウトが発生する場合があった問題。Anti-Lagを有効にしてCivilization VIIをロードすると、断続的なアプリケーションのクラッシュまたはドライバーのタイムアウトが発生する場合があった問題。