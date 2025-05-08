ラクリマ、FtC、SHAZNA、PENICILLINなどV系黄金期再集結イベント＜CROSS ROAD Fest＞、11月幕張にて2days開催
11月15日および16日の2日間、千葉・幕張イベントホールにてイベント＜CROSS ROAD Fest＞が開催されることが発表となった。1990年〜2000年代のシーンを一世風靡したヴィジュアル系ロックバンドが幕張イベントホールに集結。令和の時代にあの黄金期が蘇る。
◆＜CROSS ROAD Fest＞ 画像
＜CROSS ROAD Fest＞2日間のヘッドライナーには、2013年より活動休止していたLa'cryma Christiが再結成し、12年ぶりにステージへ帰還する。
2日目＜DAY2＞には、La'cryma Christi、PENICILLIN、FANTASTIC◇CIRCUS、SHAZNA、L‘luvia、wyse、Waive、LM.Cが出演。こちらは1990年代後半のテレビ番組発イベント＜Break Out祭＞常連バンドを中心とした面々がラインナップされた。
La'cryma Christiの復活ステージをはじめ、D'ESPAIRSRAYやFAIRY FORE、L‘luviaなど、このイベントのために再起動するバンドの出演決定も刺激的だ。チケットの最速オフィシャル先行受付は本日5月8日20時より。
■＜CROSS ROAD Fest＞
【DAY1】11⽉15⽇(土) 千葉・幕張イベントホール
open12:00 / start13:00
【DAY2】11⽉16⽇(日) 千葉・幕張イベントホール
open10:30 / start11:30
▼【DAY1】出演者 ※順不同
La'cryma Christi
SHAZNA
Plastic Tree
FAIRY FORE
Psycho le Cému
Waive
D'ESPAIRSRAY
▼【DAY2】出演者 ※順不同
La'cryma Christi
PENICILLIN
FANTASTIC◇CIRCUS
SHAZNA
L‘luvia
Wyse
Waive
LM.C
●チケット
2日通し券：\25,000(税込)
1日券(各日)：\14,000(税込)
※全席指定
【最速オフィシャル先行受付】
受付期間：5/8(木)20:00〜5/19(月)23:59
https://l-tike.com/crossroadfest/
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
関連リンク
◆La’cryma Christi オフィシャルサイト
◆La’cryma Christi OFFICIAL TEAM “LC GARDEN”
◆La’cryma Christi オフィシャルX