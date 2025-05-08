RIIZE、初のフルアルバム『ODYSSEY』発売記念ショーケースにて収録曲のステージ初公開も
SMエンタテインメント所属のボーイズグループRIIZEが、初のフルアルバム『ODYSSEY』のリリースを記念して、ショーケースイベントを韓国にて開催する。
◆RIIZE(ライズ) 画像 / 動画
＜RIIZE The 1st Album Premiere＞と題されたショーケースは、5月19日(月)17時より、RIIZEの公式YouTubeおよびTikTokチャンネルを通じて全世界に向けてライブ配信される。
当日は、メンバーがアルバムの魅力を自ら紹介するほか、タイトル曲「Fly Up」や、YouTube韓国の急上昇チャート上位を席巻した話題の収録曲「Bag Bad Back」のステージが初公開される予定だ。
■『RIIZE BRIIZE FIRST PREMIERE』
Weverse内RIIZEコミュニティにて公開
https://weverse.io/riize/
■The 1st Album『ODYSSEY』
予約リンク：https://riize.lnk.to/ODYSSEY_Shop
▼収録内容(全10曲)
01. Odyssey
02. Bag Bad Back
03. 잉걸 (Ember to Solar)
04. Fly Up
05. Show Me Love
06. Passage
07. Midnight Mirage
08. 모든 하루의 끝 (The End of the Day)
09. Inside My Love
10. Another Life
リリース形態(全5形態23種 予定)
※「SMini Ver.」はUNIVERSAL MUSIC STOREとWeverse Shopのみの取り扱い
【The 1st Album ‘ODYSSEY’ (PACKAGE Ver.)】2種
3,700円(税込) 3,364円+税
・パッケージボックス
・フォトブック
・CD-R
・プリント写真の無線綴じブック
・折り付きポスター：1種
・フォトカード：全6セットのうちランダム1セット（各メンバー2種/１セット）
・フォトカード封筒：1種
・初回限定ユニットフォトカード：全15種のうちランダム1種
【The 1st Album ‘ODYSSEY’ (PHOTOBOOK Ver.)】7種
3,000円(税込) 2,727円+税
・カバー
・フォトブック
・CD-R
・CD-Rの封筒
・リーフレット：1種
・デコレーションパック：1種
・シールステッカー：全9種のうちランダム1種
・証明写真：全6種のうちランダム1種
・フォトカード：全７種のうちランダム1種
【The 1st Album 'ODYSSEY' (SMini Ver.)】6種
3,300円(税込) 3,000円+税
・カバー
・ボールチェーン付きキーホルダー：1種
・Music NFC CD
・フォトカード：全6種のうちランダム1種
【The 1st Album 'ODYSSEY' (Jewel Case Ver.) (Japan Exclusive)】2種
3,000円(税込) 2,727円+税
・カバー（EARTH Ver. / OCEAN Ver.）
・フォトブック
・CD-R
・歌詞紙：1種
・フォトカード：全6種のうちランダム1種
●日本限定特典
・UNIVERSAL MUSIC STORE、Weverse Shop、HMV、タワーレコード、ec board RIIZE STOREにてThe 1st Album 『ODYSSEY』1枚ご購入につき「応募抽選用シリアルナンバー」を1つ差し上げます。
※セット商品をご購入の場合は点数分に応じてシリアルナンバーを差し上げます。(2形態セット購入で2つ、6形態セット購入で6つ)
※賞品の内容、応募詳細は後日発表いたします。
※特典は先着です。無くなり次第予告なく配布終了になります。
●店舗別CD購入特典と予約販売サイト
・UNIVERSAL MUSIC STORE：メンバー別フォトカード1枚(全6種のうちランダム1種)
https://umusic.jp/Xvf11Qgd
・Weverse Shop：メンバー別フォトカード1枚(全6種のうちランダム1種)
https://go.weverse.io/qt3S/5ed81jb4
・HMV (@Loppi・EC含む)：メンバー別フォトカード 1枚(全6種のうちランダム1種)
https://www.hmv.co.jp/news/article/250418138/
・タワーレコード (タワーオンライン含む)：メンバー別フォトカード1枚(全6種のうちランダム1種)
https://tower.jp/article/feature_item/2025/05/02/1001
・ec board RIIZE STORE：ポストカード(集合1種のみ)
https://official-goods-store.jp/riize/
※メンバー別フォトカードは各店舗で絵柄が異なります。
■＜2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN＞
open17:00 / start18:00
7月13日(日) 兵庫・GLION ARENA KOBE
open15:00 / start16:00
7月23日(水) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ
open16:30 / start18:00
7月24日(木) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ
open16:30 / start18:00
7月30日(水) 広島・広島グリーンアリーナ
open17:00 / start18:00
7月31日(木) 広島・広島グリーンアリーナ
open17:00 / start18:00
8月23日(土) 福岡・マリンメッセ福岡 A館
open17:30 / start18:30
8月24日(日) 福岡・マリンメッセ福岡 A館
open15:00 / start16:00
9月13日(土) 東京・国立代々木競技場第一体育館
open16:00 / start17:00
9月14日(日) 東京・国立代々木競技場第一体育館
open15:00 / start16:00
9月15日(月/祝) 東京・国立代々木競技場第一体育館
open15:00 / start16:00
■＜SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO＞
8月10日(日) start15:00 東京ドーム
▼出演アーティスト ※予定
KANGTA / BoA / 東方神起 / SUPER JUNIOR / ZHOUMI (SUPER JUNIOR-M) / HYOYEON (少女時代) / KEY & MINHO (SHINee) / SUHO & CHANYEOL & KAI (EXO) / Red Velvet (IRENE & SEULGI & JOY) / NCT 127 / NCT DREAM / WayV / aespa / RIIZE / NCT WISH / naevis / Hearts2Hearts / SMTR25
※出演アーティストは予告なく変更になる可能性があります
▼チケット
一般チケット：全席指定 16,800円 (税込)
※決済事務手数料：1,000円 (税込) /枚
※来場者限定ペンライト付／３歳以上有料
※お1人様1公演につき1申込み限り2枚まで
関連リンク
◆RIIZE オフィシャルTikTok
◆『ODYSSEY』専用Instagram
◆『RIIZE BRIIZE FIRST PREMIERE』Weverseページ
◆RIIZE オフィシャルサイト
◆RIIZE オフィシャルX
◆RIIZE オフィシャルInstagram
◆RIIZE レーベルサイト
◆SM ENTERTAINMENT オフィシャルサイト
◆SMTOWN オフィシャルサイト