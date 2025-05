SMエンタテインメント所属のボーイズグループRIIZEが、初のフルアルバム『ODYSSEY』のリリースを記念して、ショーケースイベントを韓国にて開催する。<RIIZE The 1st Album Premiere>と題されたショーケースは、5月19日(月)17時より、RIIZEの公式YouTubeおよびTikTokチャンネルを通じて全世界に向けてライブ配信される。当日は、メンバーがアルバムの魅力を自ら紹介するほか、タイトル曲「Fly Up」や、YouTube韓国の急上昇チャート上位を席巻した話題の収録曲「Bag Bad Back」のステージが初公開される予定だ。

■The 1st Album『ODYSSEY』



2025年7月2日(水)発売予約リンク:https://riize.lnk.to/ODYSSEY_Shop▼収録内容(全10曲)01. Odyssey02. Bag Bad Back03. 잉걸 (Ember to Solar)04. Fly Up05. Show Me Love06. Passage07. Midnight Mirage08. 모든 하루의 끝 (The End of the Day)09. Inside My Love10. Another Lifeリリース形態(全5形態23種 予定)※「SMini Ver.」はUNIVERSAL MUSIC STOREとWeverse Shopのみの取り扱い【The 1st Album ‘ODYSSEY’ (PACKAGE Ver.)】2種3,700円(税込) 3,364円+税・パッケージボックス・フォトブック・CD-R・プリント写真の無線綴じブック・折り付きポスター:1種・フォトカード:全6セットのうちランダム1セット(各メンバー2種/1セット)・フォトカード封筒:1種・初回限定ユニットフォトカード:全15種のうちランダム1種【The 1st Album ‘ODYSSEY’ (PHOTOBOOK Ver.)】7種3,000円(税込) 2,727円+税・カバー・フォトブック・CD-R・CD-Rの封筒・リーフレット:1種・デコレーションパック:1種・シールステッカー:全9種のうちランダム1種・証明写真:全6種のうちランダム1種・フォトカード:全7種のうちランダム1種【The 1st Album 'ODYSSEY' (SMini Ver.)】6種3,300円(税込) 3,000円+税・カバー・ボールチェーン付きキーホルダー:1種・Music NFC CD・フォトカード:全6種のうちランダム1種【The 1st Album 'ODYSSEY' (Jewel Case Ver.) (Japan Exclusive)】2種3,000円(税込) 2,727円+税・カバー(EARTH Ver. / OCEAN Ver.)・フォトブック・CD-R・歌詞紙:1種・フォトカード:全6種のうちランダム1種●日本限定特典・UNIVERSAL MUSIC STORE、Weverse Shop、HMV、タワーレコード、ec board RIIZE STOREにてThe 1st Album 『ODYSSEY』1枚ご購入につき「応募抽選用シリアルナンバー」を1つ差し上げます。※セット商品をご購入の場合は点数分に応じてシリアルナンバーを差し上げます。(2形態セット購入で2つ、6形態セット購入で6つ)※賞品の内容、応募詳細は後日発表いたします。※特典は先着です。無くなり次第予告なく配布終了になります。●店舗別CD購入特典と予約販売サイト・UNIVERSAL MUSIC STORE:メンバー別フォトカード1枚(全6種のうちランダム1種)https://umusic.jp/Xvf11Qgd・Weverse Shop:メンバー別フォトカード1枚(全6種のうちランダム1種)https://go.weverse.io/qt3S/5ed81jb4・HMV (@Loppi・EC含む):メンバー別フォトカード 1枚(全6種のうちランダム1種)https://www.hmv.co.jp/news/article/250418138/・タワーレコード (タワーオンライン含む):メンバー別フォトカード1枚(全6種のうちランダム1種)https://tower.jp/article/feature_item/2025/05/02/1001・ec board RIIZE STORE:ポストカード(集合1種のみ)https://official-goods-store.jp/riize/※メンバー別フォトカードは各店舗で絵柄が異なります。