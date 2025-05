歌手の氷川きよしが8日、全国ツアー『KIYOSHI HIKAWA+KIINA. Concert Tour 2025 〜KIINA’S LAND〜』を埼玉・ウェスタ川越でスタートさせた。氷川は、1年8ヶ月の休養を経て、25周年を迎えた昨年8月、復活コンサートを行ない、その後も劇場公演、ディナーショー、そして「紅白歌合戦」への出場と、2024年をまさに駆け抜けた。今年、デビュー26年目のスタートのコンサートツアーは「KIINA‘S LAND」と名付け、演歌、ポップス、ロックとジャンルを問わず歌いたい歌、見せたい世界を見せる、表現者としての“現在地”を明確に示した。

会場にはこの日を楽しみにしていた1500人のファンが詰めかけ、開演前からペンライトが激しく揺れ、手拍子と「きよしー!」という掛け声が飛び交った。注目のオープニングナンバーは「龍翔鳳舞」。黄金色に輝く派手な衣装で登場すると、スケールの大きなサウンドに乗せ、スケールの大きな歌で一気に界に引き込んだ。「きよしのズンドコ節」では客席とコール&レスポンスを楽しみ、きりっとした紋付袴姿になると「大井追っかけ音次郎」などもたっぷり響かせた。氷川は「このツアーは氷川きよし+KIINA.の世界を、1人の人間のドラマを楽しんでもらいたい」と語り、さらに「演歌をやめたなんて言われてるみたいだけど、やめた覚えない(笑)」と、不本意な噂話を一笑に付した。そして「誰一人置いてけぼりにしないコンサートにします」と語り、大きな拍手が贈られた。着流しで江戸の情緒を感じさせたコーナーや、スタイリッシュな漁師風衣装で“絆丸”と名付けた船に乗って登場し、「きよしのソーラン節」など、「大好きな海の演歌」を歌うゾーンなど、多彩な演出で魅了。さらに、作詞家・なかにし礼氏から提供され、大切に歌い続けているバラードなどを、圧巻の表現力で披露した。3階席に向けても「遠い席ですが心はつながっています」と、手紙を忍ばせるサプライズで感激させた。その後、会場の空気が一変し“モンスター”の世界へ。氷川きよし with t.komuro名義で配信リリースした話題のナンバー「Party of Monsters」(『ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ』エンディングテーマ/6月4日CDリリース)をパフォーマンス。約80万回再生(5月8日現在)を記録しているミュージックビデオの世界観を再現するように、激しく照明が交錯する中で、ラップ調の歌を激しく歌いながら踊ると、会場は総立ちに。そして「限界突破×サバイバー」で本編を締めくくった。アンコールは白の燕尾服に着替え、自身が作詞、木根尚登(TM NETWORK)が作曲を手掛けた「WALK」を披露。そして「もう少し一緒に楽しみましょう」と「Party of Monsters」の振付を客席に指南し、一緒に歌い楽しんだ。コンサートの前のインタビューでは「コロナ禍もそうでしたけど自然災害も多くて、どうしても気持ちが悲しくなってしまうことが多い世の中じゃないですか。SNSで心ない言葉を投げつけられて傷つく人も最近は多いです。そんな中で、私のコンサートに来ていただいた人がワクワクできて、気持ちが前向きになって、明日からまた生きてこうって思える、まるでディズニーランドのような、そんな『場所』を作りたいと思ってこのネーミングにしました。新しいファンクラブも、今年最初のコンサートツアーのタイトルも『KIINA’S LAND』です。いろいろな世界観の歌があって、いろいろな衣装を着て、キラキラしていて、みなさんもそれから私自身もワクワクできる大切な『場所』にしていきます。みなさんとの絆が生まれ、絆を大切にしていくファンクラブもコンサートも、私にとってかけがえのない『場所』です」と語った。『KIYOSHI HIKAWA+KIINA. Concert Tour 2025 〜KIINA’S LAND〜』は11月まで、全国12都市で27公演開催される。