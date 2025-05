マンチェスター・ユナイテッドは今夏新たなストライカー獲得に動くようだ。



『Foot Mercato』のサンティ・アウナ氏によると、マンUは今夏の移籍市場でフィオレンティーナに所属するイタリア代表FWモイーズ・キーンの獲得を検討しているという。



ユヴェントスの下部組織出身であるキーンは2017年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、これまでヴェローナやエヴァートン、パリ・サンジェルマンを渡り歩くと、今季からはフィオレンティーナに完全移籍。フィオレンティーナでは加入初年度から絶対的なエースとして活躍しており、リーグ戦29試合で17ゴール3アシストを記録するなど圧巻の活躍を見せている。





