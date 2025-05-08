kein、全曲書き下ろしの2nd EP発売決定
keinがメジャー第二弾となるEP『delusional inflammation』（読み：（ディルージョナル・インフラメーション））を7月9日に発売することが決定した。
2024年11月に、結成から27年の時を経てついにメジャーデビューを果たして大きな話題となったkein。
メジャー第二弾となるEP『delusional inflammation』には、全5曲を収録。眞呼（Vo）によって命名されたタイトル『delusional inflammation』は直訳すると「妄想的炎症」。意味ありげなこの言い回しも、バンドの持つダークでラディカルな世界観を存分に彷彿とさせる。前作EP『PARADOXON DOLORIS』と同様、今回も収録される5曲すべてが書き下ろしとなっており、各メンバーがlynch.、deadman、101Aなど、それぞれのアーティスト活動を通じて得た進化の結晶が詰め込まれている。
また、2nd EP『delusional inflammation』発売を記念したインストアイベントも決定。初回限定盤 購入者を対象に、大阪・名古屋・新宿で開催される。キングレコード公式オンラインショップ「KING e-SHOP」では早期予約キャンペーンもスタート。5月31日23時59分でに予約すれば、サイン入りのB2ポスターが商品と一緒に届くというキャンペーンとなっている。
『delusional inflammation』
詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/artist/artist.aspx?artist=46471
【初回限定盤】（CD＋Blu-ray）
KICS-94204／価格：\5,500（税抜価格\5,000）
・収録内容
［CD］
5曲収録（※楽曲タイトル未定、全曲書き下ろし）
［Blu-ray］
・リード曲ミュージックビデオ
・ミュージックビデオメイキング映像
【通常盤】（CD only）
KICS-4204／定価：\2,750（税抜価格\2,500）
・収録内容
初回限定盤CDと同内容
【早期予約キャンペーン】
詳細URL：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16332/
キングレコード公式オンラインショップ「KING e-SHOP」で5月31日(土)23：59までに予約するとサイン入りのB2ポスターを商品と一緒にお届け
発売記念サイン会
7月13日(日)13:00 タワーレコード名古屋パルコ店
7月19日(土)13:00 タワーレコード新宿店
詳細URL：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16333/
・対象商品
2025年7月9日(水)発売『delusional inflammation』【初回限定盤CD＋Blu-ray】(KICS-94204)
価格￥5,500(税抜価格￥5,000)
※通常盤(KICS-4204)は対象外
＜kein TOUR 2025 「delusional inflammation」＞
OPEN 18:30/START 19:00
INFO.YUMEBANCHI(大阪) TEL 06-6341-3525
2025年7月12日（土）NAGOYA JAMMIN'
OPEN 17:00/START 17:30
INFO.ズーム TEL:052-290-0909（平日12:00〜18:00）https://www.zoomep.co.jp
2025年7月20日（日）SUPERNOVA KAWASAKI
OPEN 17:00/START 17:30
INFO.ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/
【チケット料金】
スタンディング\6,600(税込)
※入場時ドリンク代別途必要 ※3歳以上チケット必要
【チケット一般発売】
6月14日（土）10:00〜
イープラス：https://eplus.jp/kein/
ローソンチケット：https://l-tike.com/kein/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/kein/ ※一部公演対象外
【チケットオフィシャル最速先行受付】
受付期間：5月9日(金)15:00〜5月19日(月)23:59
受付URL：https://eplus.jp/kein/
抽選結果確認/入金期間：5月22日(木)13:00〜5月25日(日)21:00
【チケットオフィシャル2次先行受付】
受付期間：5月28日(水)20:00〜6月3日(火)23:59
受付URL：https://eplus.jp/kein/
抽選結果確認/入金期間：6月6日(金)13:00〜6月8日(日)21:00
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