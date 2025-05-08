『delusional inflammation』



2025年7月9日（水）Release詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/artist/artist.aspx?artist=46471【初回限定盤】（CD＋Blu-ray）KICS-94204／価格：\5,500（税抜価格\5,000）・収録内容［CD］5曲収録（※楽曲タイトル未定、全曲書き下ろし）［Blu-ray］・リード曲ミュージックビデオ・ミュージックビデオメイキング映像【通常盤】（CD only）KICS-4204／定価：\2,750（税抜価格\2,500）・収録内容初回限定盤CDと同内容【早期予約キャンペーン】詳細URL：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16332/キングレコード公式オンラインショップ「KING e-SHOP」で5月31日(土)23：59までに予約するとサイン入りのB2ポスターを商品と一緒にお届け