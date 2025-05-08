人気シンママ“ギャルモデル”23歳・まぁみ、水着で魅力全開「スタイル抜群」
ギャルメディア「nuts」のモデルを務めるまぁみ（小田愛実）が、8日までインスタグラムを更新。水着姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】人気シンママ“ギャルモデル”23歳・まぁみが「スタイル抜群」 大胆な水着姿も（19枚）
自身のSNSにて、下着撮影のショットやバニーガール姿、水着姿や私服姿を公開し、圧倒的なスタイルが話題を呼んでいるまぁみ。最近は、「ちゃおっすぽいーん」のフレーズでSNSを中心に注目を集めている。
今回は、7月1日発売の2nd写真集『ちゃおっすぽいーん 』（株式会社エイチジェイ）を宣伝しつつ、海辺で眩しい笑顔を見せるショットを複数枚投稿。ファンからは「美しすぎ」「スタイル抜群」などの声が寄せられた。
まぁみは、2001年7月9日生まれ、茨城県出身の現在23歳。2018年に恋愛リアリティショー『恋する週末ホームステイ』（Abema TV）に出演。2020年グラビアデビュー。2021年9月に第1子妊娠とともに結婚を発表、11月に出産。その後、1年経たず離婚を発表した。
引用：「まぁみ（小田愛実）」インスタグラム（＠maaaami79）
【写真】人気シンママ“ギャルモデル”23歳・まぁみが「スタイル抜群」 大胆な水着姿も（19枚）
自身のSNSにて、下着撮影のショットやバニーガール姿、水着姿や私服姿を公開し、圧倒的なスタイルが話題を呼んでいるまぁみ。最近は、「ちゃおっすぽいーん」のフレーズでSNSを中心に注目を集めている。
今回は、7月1日発売の2nd写真集『ちゃおっすぽいーん 』（株式会社エイチジェイ）を宣伝しつつ、海辺で眩しい笑顔を見せるショットを複数枚投稿。ファンからは「美しすぎ」「スタイル抜群」などの声が寄せられた。
まぁみは、2001年7月9日生まれ、茨城県出身の現在23歳。2018年に恋愛リアリティショー『恋する週末ホームステイ』（Abema TV）に出演。2020年グラビアデビュー。2021年9月に第1子妊娠とともに結婚を発表、11月に出産。その後、1年経たず離婚を発表した。
引用：「まぁみ（小田愛実）」インスタグラム（＠maaaami79）