5月5日、俳優の前田敦子(33)が、東京・六本木ヒルズアリーナで開催されたレディースブランド「Ameri(アメリ)」の10周年記念野外フェスイベント『Ameri 10th Anniversary “NO RULES FOR LIFE” Powered by J-WAVE』のフォトコールに出席した。「Ameri」は、2014年にオリジナルブランド「Ameri」を中心としたヴィンテージアイテムやインポートアイテムを取り扱うセレクトショップ「AMERI VINTAGE」のWEBストアとしてスタートした。「NO RULES FOR FASHION(ファッションにルールはない)」をブランドコンセプトに掲げ、ジャンルにとらわれない幅広いアイテムを展開し、多くの支持を集めてきた。今回、ブランド設立10周年を記念し、初の入場無料となる野外フェスイベントを実施した。

▲ 前田敦子

前田はこの日、白地に緑の小花柄が散りばめられたノースリーブのロングワンピース姿で登場した。足元には鮮やかな赤のストラップサンダルを合わせ、初夏らしい爽やかな装いを披露した。衣装について、「これは私も展示会で着させていただいて、お気に入りのものだったんですけれど、ちなみに今日の朝、私が準備をしているときに子供も一緒にいて、選んでくれました」とコメントし、現在6歳になる息子が選んだコーディネートであることを明かした。また、司会者から「普段のコーディネートでもご家族の意見を取り入れることはあるか」と尋ねられると、「はい、あります! すごい意見をくれて、写真も選んでくれたりします」と笑顔で語り、息子が日常的にコーディネート選びに関わっている様子をうかがわせた。さらに、イベントがゴールデンウィーク期間中であることにちなみ、連休の過ごし方について問われると、現在出演中のドラマ『人事の人見』(フジテレビ系・火曜午後9時)の撮影に励んでいると明かし、「ドラマの撮影でちょっと忙しいタイミング。なので、子供には申し訳ないです」と多忙な日々を語った。その上で、「(撮影が)終わったら、ちょっと遅めのゴールデンウィーク。都内のプールのあるところに1泊で泊まりに行って、子供とプールで1日遊ぶっていうのをやってみたいです」と、家族とのレジャー計画も披露した。この日のイベントには前田のほか、唐田えりか、岡本玲、馬場ふみか、河北麻友子らも出席し、華やかなフォトセッションが繰り広げられた。

▲ 唐田えりか

▲ 岡本玲

▲ 馬場ふみか

▲ 河北麻友子