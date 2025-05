「このタイミングで…」二宮和也、“嵐クイズ”に答える様子にファン感涙「愛に溢れた人だな」

来年の春頃に予定しているコンサートツアーをもって活動を終了すると発表した嵐の二宮和也率いるYouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』が、5月7日に更新。二宮が嵐に関するクイズに回答し、反響を呼んでいる。

【関連】アンジャッシュ児嶋、活動終了発表の嵐・相葉雅紀の“グループ愛”を感じた瞬間「どんだけ仲良いんだよ」

動画では今回、二宮と、嵐の楽曲のリリース順を全て覚えていたというtimelesz・菊池風磨が、“『Love so sweet』の後は何を発売したか?”を答える流れになった。

菊池は、「『Love so』の後に、何シーズンか後で『One Love』が来てるから」「『Love so』の後『One Love』ってことは絶対ありえない。あの時ババババって出したから」「『We can make it !』じゃない?」と回答。

これを受けて、二宮は、「『Step and Go』じゃない?」「『We can』ってもう出てなかったっけ?逆に」といい、「『WISH』があって『Love so』があって、まっさん(松本潤)のドラマの後にもう1回まっさんのドラマ主題歌が巻き起こってるってこと?」と話した。

なお、「WISH」「Love so sweet」「One Love」は松本がメインキャラクターを務めたTBS系ドラマ・映画『花より男子』シリーズ、「We can make it !」は松本が主演の日本テレビ系ドラマ『バンビ〜ノ!』の主題歌として起用されている。

その後、正解は菊池が予想していた「We can make it !」だと発表されると、二宮は、「そこ2連チャンなの!?まっさん」「いかつ!」と驚いていた。

この動画のコメント欄には、「このタイミングで嵐クイズはほんと泣いちゃう」「We can〜の件とかメンバーのドラマの主題歌だってことはちゃんと覚えてるの愛」「二宮くんってほんとに嵐愛に溢れた人だな」「ふうまが嵐ガチオタでよい」「二宮くんも嬉しそう」といった反響が集まっていた。