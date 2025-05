韓国の4人組ガールズグループ・KISS OF LIFEが4月30日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催した「2025 KISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR [KISS ROAD] IN JAPAN」が、5月16日(10:00〜)からPontaパス会員向けにアーカイブ配信とドキュメンタリー映像を公開することが決定した。KISS OF LIFE2023年のデビューから間もなく注目を集め、「Sticky」の大ヒットにより一気に飛躍したKISS OF LIFE。「2025 KISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR [KISS ROAD] IN ASIA」と銘打ったワールドツアーの一環として、4月30日に神奈川・KT Zepp Yokohama、5月2日に大阪・なんばHatchで単独公演を行った。4月30日公演のアーカイブ配信は、同日の生配信と同じ内容。加えて、公演の裏側に密着したドキュメンタリー映像も、5月16日(10:00〜)から8月15日(〜9:59)まで見ることができる。