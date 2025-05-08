¡Ö¤ªÉãÍÍ¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×À¤³¦Åª¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤È´Øº¬ËãÎ¤¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¥é¥Ó¥£¥Ñ¥Ñ¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Øº¬ËãÎ¤(40)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£À¤³¦Åª¤ÊÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖWith the incredible Tom Cruise! ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£´Øº¬¤Ï¡¢5·î23Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ì¥³¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê´ÆÆÄ¡§¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥«¥ê¡¼¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º(62)¤¬ÍèÆü¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢²ñ¸«¤Î»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¹¤´¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¤ªÉãÍÍ¤Ë»÷¤Æ¤ë¥È¥à¡×¡Ö°ì½Ö¥é¥Ó¥£¥Ñ¥Ñ¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Éã¤Ç¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Øº¬¶Ð¤Ë¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤Î¼Ì¿¿¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£