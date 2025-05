Nothing’s Carved In Stoneが5月14日、新曲「May」を配信リリースすることが明らかになった。「All We Have feat. Masato (coldrain)」から半年ぶりとなる今作は、出会いと別れの季節に相応しく叙情的な歌詞が印象的なミドルバラードだ。この発表にあわせて新しいアーティスト写真も公開となった。また、本日5月8日から5月13日の期間中、新曲「May」をApple Music、Spotify、Amazon MusicにてPre-Add / Pre-Save(ライブラリ追加予約)すると、アーティスト写真のアザーカットを使用した壁紙がもらえるキャンペーンも実施中だ。

■デジタルシングル「May」



2025年5月14日(水)配信開始

配信リンク:https://ncis.lnk.to/May



▼新曲「May」Pre-Add / Pre-Saveキャンペーン

対象期間:5/8(木)〜2025/5/13(火)23:59

URL:https://wct.live/app/43276/NCIS-may

■ツーマンツアー<Hand In Hand Tour 2025>



5月30日(金) 神奈川・川崎CLUB CITTA'

open18:00 / start19:00

guest:coldrain

6月06日(金) 大阪・GORILLA HALL OSAKA

open18:00 / start19:00

guest:Dragon Ash

6月13日(金) 宮城・仙台Rensa

open18:00 / start19:00

guest:Age Factory

6月14日(土) 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE

open17:30 / start18:00

guest:Age Factory

6月17日(火) 北海道・札幌cube garden

open18:30 / start19:00

guest:尾崎雄貴(Galileo Galilei / BBHF / warbear)

6月21日(土) 香川・高松MONSTER

open17:15 / start18:00

guest:SIX LOUNGE

6月22日(日) 広島・LIVE VANQUISH

open17:15 / start18:00

guest:SIX LOUNGE

6月27日(金) 愛知・名古屋DIAMOND HALL

open18:00 / start19:00

guest:ACIDMAN

6月29日(日) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA

open17:30 / start18:00

guest:cinema staff

7月04日(金) 福岡・DRUM LOGOS

open18:00 / start19:00

guest:ZAZEN BOYS

7月05日(土) 熊本・B.9 V1

open17:00 / start18:00

guest:ZAZEN BOYS

7月12日(土) 長野・CLUB JUNK BOX

open17:30 / start18:00

guest:THE BACK HORN

7月13日(日) 石川・金沢EIGHT HALL

open17:30 / start18:00

guest:THE BACK HORN

7月19日(土) 東京・Zepp Haneda

open17:00 / start18:00

guest:UNISON SQUARE GARDEN

▼チケット

一般 5,900円(税込)

学割 3,800円(税込)

※スタンディング

イープラス:https://eplus.jp/ncis/

チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/ncis/

ローソンチケット:https://l-tike.com/ncis

