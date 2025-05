菊池桃子のデビュー40周年の集大成となるコンサート<MOMOKO KIKUCHI 40th Anniversary FINAL>が4月20日および21日の2日間、東京・恵比寿ザ・ガーデンホールにて開催された。菊池桃子は1984年4月21日に1stシングル「青春のいじわる」で歌手デビュー、2024年4月にデビュー40周年を迎えた。そこからの1年間、自身の完全セルフプロデュースによる初のEP『Eternal Harmony』とベストアルバム『Eternal Best』を発売し、教会でのライブやプラネタリウムツアー、ビルボードライブでの1stアルバム『Ocean Side』再現ライブなど、意欲的に活動してきた。その集大成となる2日間のライブは、DAY1を<碧い記憶>、DAY2を<紅の想い>として、それぞれ異なるコンセプトによるステージが展開された。

■<菊池桃子『MOMOKO KIKUCHI 40th Anniversary FINAL』>2025年4月20日(日)+21日(月)@東京・恵比寿ザ・ガーデンホール SETLIST



▼DAY1<碧い記憶>01. Ocean Side02. Dreamin’ Rider03. Non Stop the Rain04. IWILL05. 青春のいじわる06. SUMMER EYES07. 雪にかいたLOVE LETTER08. 卒業-GRADUATION-09. BOYのテーマ10. もう逢えないかもしれない11. Broken Sunset12. 夏色片想い13. Say Yes!14. アイドルを探せ15. Nile in Blue16. ガラスの草原17. 鏡18. Rainy Night Lady19. もうすぐ0時20. 夕暮れのEXITencoreen1. ドリームボートが出る夜にen2. Starry Sky▼DAY2<紅の想い>01. 紅のシルエット02. 恋のProjection03. 青山Killer物語04. Ivory Coast05. ガラスの草原06. Nile in Blue07. アイドルを探せ08. もう逢えないかもしれない09. 夏色片想い10. Broken Sunset11. Say Yes!12. BOYのテーマ13. 卒業-GRADUATION-14. 雪にかいたLOVE LETTER15. SUMMER EYS16. 青春のいじわる17. Dear Children18. 愛*未来19. 愛のSurf Break」20. 赤い稲妻encoreen1. もうすぐ0時〜渋谷で5時en2. 愛は心の仕事です▼セットリストのプレイリストを各音楽配信サービスで公開DAY1:https://VAP.lnk.to/40thAnniversaryFINAL_DAY1TWDAY2:https://VAP.lnk.to/40thAnniversaryFINAL_DAY2TW※一部楽曲を除く