¡Ö¥°¥ì¡¼¤À¤ÈÇ§¼±¡×¥ª¥³¥¨ÎÜ°ÎÁª¼ê ¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤¬¹¥¤¤ÇÃÎ¿Í¤«¤é¡×ÁýÅÄÂçµ±Áª¼ê¡¡¥×¥íÌîµåµð¿Í¤Î2Áª¼ê¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÅÒÇî¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡
¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¡×¡£¤½¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢ÅÒÇî¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥³¥¨ÎÜ°ÎÁª¼ê¤é¥×¥íÌîµåµð¿Í¤ÎÁª¼ê2¿Í¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µåÃÄ¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÁêÃÌ¤·¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î Áª¼ê
¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ï¥°¥ì¡¼¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
ÁýÅÄÂçµ± Áª¼ê
¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÃÎ¿Í¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¥×¥íÌîµåµð¿Í¤Î¥ª¥³¥¨ÎÜ°ÎÁª¼ê¡Ê27¡Ë¤ÈÁýÅÄÂçµ±Áª¼ê¡Ê31¡Ë¡£³¤³°¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢ÅÒÇî¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¤¤ç¤¦½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥³¥¨Áª¼ê¤Ï700Ëü±ß¤Û¤É¤òÅÒ¤±¤Æ¡¢¤ª¤è¤½450Ëü±ß¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡£ÁýÅÄÁª¼ê¤Ï300Ëü±ß¤Û¤É¤òÅÒ¤±¤Æ¡¢¤ª¤è¤½230Ëü±ß¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î»×¤¤¤ÏÊ£»¨¤Ç¤¹¡£
¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó
¡Ö¡Ê¥ª¥³¥¨Áª¼ê¤Ï¡Ë¹â¹»»þÂå¤«¤é¤ß¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤È¤«¥Õ¥¡¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤È¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï»ÄÇ°¤À¤Ê¤È¡×
¡ÖÍ¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¡£¥Õ¥¡¥ó¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×
NPB¡áÆüËÜÌîµåµ¡¹½¤Ïº£Ç¯2·î¡¢³ÆµåÃÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¼«¼çÅª¤ËÌ¾¾è¤ê½Ð¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯3·î¡¢8µåÃÄ16¿Í¤ÎÍøÍÑ¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÉÇäµð¿Í·³¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤ÏNPB¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±Ä¾¸å¤Ë¡Ö¼«¼ó¤·¤¿¤¤¡×¤È¿½¤·½Ð¤Æ¡¢¡Ö³«ËëÁ°¤Ë¼«¤é¤Î²á¤Á¤òÀµ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£