¡ÚSV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¡Û´ØÅÄÀ¿Âç¤¬¸ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÇÔËÌ STINGS°¦ÃÎ¤òÎ¥¤ìº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ï......
¡¡£µ·î£µÆü¡¢LaLa arena TOKYO-BAY¡£SV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×·è¾¡Âè£²Àï¡¢¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤ËÄ©¤ß¡¢£°¡Ý£³¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£Á°¡¹Æü¤ÎÂè£±Àï¤Ï¡¢£²¡Ý£°¤Î¥ê¡¼¥É¤«¤é£²¡Ý£³¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²ÀïÀè¼èÊý¼°¤ÇÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¡Ê²ù¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡STINGS¤¬½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë´ØÅÄÀ¿Âç¤ÏÃ¸¡¹¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²á¾ê¤Ê´¶¾ð¤Ï¹þ¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÆ¬Ç¾Àï¤ò¹Ô¤Ê¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÁ¤«¡£
¡Öº£Æü¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬·è¤Þ¤é¤º¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤É¤¦ÂÇ³«¤¹¤ë¤«¡£¤½¤³¤ÇÀè¼ê¤òÂÇ¤Æ¤º¡¢¡Ê¹¶·â¤¬¡Ë¤¦¤Þ¤¯²ó¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Î¥×¥ì¡¼¤â¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊSTINGS¤Ï¡ËËÍ¤Î¥×¥ì¡¼¤¬"»î¹ç¤òÊ¬¤±¤ë"¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤¬Ì¤½Ï¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Èà¤Ï¡¢¼«¤é¤òÊÜÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡½¡½¡½¡£
£µ·îËö¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤Î»ÊÎáÅã¡¦´ØÅÄÀ¿Âç¢ª
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤â¡¢´ØÅÄ¤Ï¥³¡¼¥È¾å¤ÇÀäÂÐÅª¥Ü¥¹¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥¹¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤¿¤Á¤ò¼«ºß¤ËÁà¤Ã¤Æ¹¶·â¤òÅ¸³«¡£¤½¤Î¥È¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤òºî¤ë¡×·Ý½Ñ¤Ë¶á¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤ÏÂÎ¤Ë¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡½¡½¾®£±¤Ç¥Ð¥ì¡¼¤ò»Ï¤á¡¢¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤Îý½¬¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Â³¤±¤ë³èÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©
¡¡ºòÇ¯10·î¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢É®¼Ô¤Ï¤½¤¦Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸·¤·¤¤Îý½¬¤òÂ³¤±¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Î¾¡Íø¤Ï°ìÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£"¤³¤ì¤À¤±¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¾¡¤Æ¤¿"¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡£Ãæ³Ø¤Î»þ¤Ï¡¢¤½¤ì¤ÇÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢"¥Ð¥ì¡¼¤Î³Ú¤·¤µ"¤È¤Ï¥º¥ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¥Ð¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡´ØÅÄ¤Ï¤½¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÈà¤Î¸¶ÅÀ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î¤¿¤á¤ËÈà¤Ï¼«¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¡£¾¡Íø¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇÂç¸Â¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¡¢°ÒÉ÷¤¹¤é´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×½à·è¾¡¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó£±°Ì¤ÎÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤ò·âÇË¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë"´ØÅÄ¤ÎÎÎ°è"¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µÜ±º·ò¿Í¡¢¥È¥ê¡¼¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥ë¥³¡¢¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥ë¥«¥ì¥Ã¥ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Î郄¶¶·òÂÀÏº¡¢Â¼»³¹ë¤â½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÍÑ¤¤¡¢¶¯µÝ¤òÊü¤Ä¤è¤¦¤ËÌð¤ò¹þ¤á¡¢Å¨¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¤¤¿¡£
¡Ú·è¾¡¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Û
¡¡·è¾¡¤Ç¤â¡¢Âè£±Àï¤Î£±¡¢£²¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç´ØÅÄ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÏÇË³Ê¤Ç¡¢¥µ¥ó¥Ð¡¼¥º¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬£³¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤«¤é¡¢¶¸¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â½ªÈ×¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ì¥·¡¼¥Ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢¥Ñ¥¹¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¤¤¤Ä¤â¡Ö¥È¥¹¤Ï¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Æü¤ÏÅÓÃæ¤«¤é¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Áê¼ê¤ÎÂÐºö¤¬¾å²ó¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡»î¹ç¸å¤ËÉ®¼Ô¤¬¤½¤¦¼ÁÌä¤òÅê¤²¤ë¤È¡¢´ØÅÄ¤Ï¤³¤¦ÊÖ¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤âÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯·è¤á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç......¤½¤ì¤Çº£Æü¤Ï¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡Èà¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¶ì¤ß¤Î¤¢¤ë¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£STINGS¤ÎÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢£³¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤«¤Ç»õ¼Ö¤¬¤º¤ì¤¿¡£Âè£´¥»¥Ã¥È¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥»¥Ã¥È¤â¥Ç¥å¡¼¥¹¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¥â¥Î¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÅÙ¤Ï¾¡Íø¤Î´¿´î¤ËÊ¨¤¤¤¿¤¬¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£ÄËº¨¤ÎÂçµÕÅ¾Éé¤±¤À¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¡Ê¥µ¥ó¥Ð¡¼¥º¤Ï¡Ë¥µ¡¼¥Ö¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Ñ¥¹¤¬³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢Êø¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢£²Ëç¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¡Ë¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾õ¶·¤¬²¿²ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¥ß¥É¥ë¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡££´¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥»¥Ã¥È¤Ï¡Ë¡¢"¥·¥ã¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä"¤È³ä¤ê¤¤Ã¤Æ¡£¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤ËÌá¤ê¡¢Î©¤ÁÊÖ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢"¥¯¥¤¥Ã¥¯¤À¤Ê"¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎËÍ¤Î¤è¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¡¢»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢"¥µ¡¼¥Ö¤Ç¹¶¤á¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¼é¤ë"¥µ¥ó¥Ð¡¼¥º¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÇ´¤ê¶¯¤¯¡¢ºÇ¸å¤Ï26¡Ý24¤ÇÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡£²»î¹çÌÜ¤ÎSTINGS¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¡££±¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ÏÙÉ¹³¤·¤¿¾¡Éé¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï29¡Ý27¤ÇÎÏ¿Ô¤¤¿¡£´ØÅÄ¤Ï¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ç¡¢²Ì´º¤Ë¥Ù¥ó¥Á¥µ¥¤¥É¤ØÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢Â¤òÉé½ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡££²¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é£µÏ¢Â³¼ºÅÀ¡£´ØÅÄ¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÃæ¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÎØ¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÅ·°æ¤Ë¤¢¤ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¶Ä¤®¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡STINGS¤ÏÈÔ²ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò25¡Ý16¤ÈÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££³¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ÏÂç´¿À¼¤òÇØ¤Ë·òÆ®¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤Æ25¡Ý22¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢´ØÅÄ¤ÎÀºÌ©¤µ¤¬¶¸¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö´ØÅÄ¤µ¤ó¤¬Î¾¥µ¥¤¥É¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¦¤Î¤Ç¡¢¹¶·â¤ÎÁªÂò»è¤ò¹Ê¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¡¢¤É¤³¤ËÅÏ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥È¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ç¡£Ã¯¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢·è¤á¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤¤È......¡×
¡¡¥µ¥ó¥Ð¡¼¥º¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡¢¾®Ìî»ûÂÀ»Ö¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¾Þ»¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Í¥Ã¥È±Û¤·¤Ë´ØÅÄ¤ÈÃÎÎ¬Àï¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿ÃË¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Îº¹¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡´ØÅÄ¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢·è¾¡¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡Ö£±ÅÀ¤Ç»î¹ç¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬¤¤¤ÄÍè¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¤Æ¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¸Â¤é¤Ê¤¤¡£±¿¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤È¡¢ËÍ¤Ë¤ÏÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢Í¥¾¡¤Ë¤ÏÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤¤¡£º£Æü¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À»î¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼è¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡´ØÅÄ¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏµÕ½±¤ÎÀÀ¤¤¤«¡£¾¡Íø¤ÎÉ÷·Ê¤¬»÷¹ç¤¦¥»¥Ã¥¿¡¼¤À¡£